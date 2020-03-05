«Упала с лестницы»: Нелли Ермолаева предстала перед фанатами с синяком на лице

05.03.2020, 23:07, Разное

Бывшая участница реалити-шоу Дом-2 Нелли Ермолаева поделилась с поклонниками очередной неприятностью в виде падения с лестницы. Список бед, преследующих телеведущую, пополнился новым эпизодом — повреждением челюсти и огромный синяком на лице.
«Без всяких фильтров и с первого кадра!» — нашла в себе силы пошутить Нелли Ермолаева в письме к фолловерам. Еще в самом начале февраля она жаловалась на «черную» полосу неудач в своей жизни. Статус «бывшей жены» после развода с мужем Кириллом Андреевым после 8-ми лет брака, разбитый телефон, неудача с одним из проектов — все это могло серьезно отразиться на состоянии выпускницы Самарской академии культуры и искусств. Однако, как написал один из подписчиков её Instagram-аккаунта, «сильных людей сам Господь поднимает из завистью вырытых ям». Ермолаева вернулась в работу, записалась в тренажерный зал и отправилась в путешествие. Компанию ей составил, как выяснили проницательные поклонники, бывший муж. Экс-звезде телестройки показалось, что время несчастий прошло, но оно напомнило о себе неосторожностью на лестнице и серьезным падением и повреждением челюсти.

Телеведущая просит помощи у фанатов, ей нужен рецепт, с помощью которого можно быстро избавиться от кровоподтека. Слишком много дел ожидают своего решения. Один из поклонников посоветовал нестандартное решение: надеть медицинскую маску, сославшись на простуду. Возможно, Нелли Ермолаевой совет и пригодится, так как длинный список мазей, которые порекомендовали ей в Сети, не убирает мгновенно последствия травмы.



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