Александр Васильев советует Яне Трояновой добавить «нежности в образах»

05.03.2020, 23:07, Разное

Эксперт Александр Васильев советует Яне Трояновой добавить «нежности в образах». Исключив все ассоциации со стилем милитари, телеведущая в жизни станет воплощением женственности.
Общепризнанный знаток моды считает, что успешная ведущая реалити-шоу «Последний герой» и главная героиня сериала «Ольга», неоправданно перенесла в жизнь созданные ею экранные образы. Александр Васильев предполагает, что актриса оказалась не совсем готова к «медным трубам» славы. Высоко оценивая привлекательные внешние данные Яны Трояновой, эксперт говорит о том, что «сумятица в гардеробе» не позволяет ей выглядеть «прекрасной представительницей женского пола». Жанр проекта, который она ведет уже второй год, предполагает дреды, камуфляжные тенденции в одежде боевого «командира», погоны и пряжки. Однако в реальной жизни он является неприемлемым, как и образ женщины в сериале «Ольга», продолжения которого с нетерпением ожидают зрители. В «Модном приговоре» существует даже аббревиатура для характеристики этого типажа — ТЖД. Тяжелая женская доля продавщицы продуктового отдела или соседки по подъезду, у которой муж — поклонник зеленого змия, отражается на их усталой внешности, но абсолютно исключена для талантливой актрисы.

Васильев рекомендует Трояновой отказаться не только от яркого макияжа, но и от контрастных сочетаний в одежде. Блондинке следует выбирать нежные пастельные тона, женственные аксессуары для создания элегантного образа звезды телевидения.



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