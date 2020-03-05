Мнение: Полиграф для золотовских

05.03.2020, 23:06, Разное

Будущих росгвардейцев будут проверять на полиграфе (https://tass.ru/obschestvo/7906211), постановили депутаты Госдумы. Без этого – ни тебе шлема, ни тебе дубинки.

Но это для новичков. Тех, кто уже служит, сразу поле вступления закона в силу проверять не станут. А вдруг сболтнут лишнее. К примеру, доблестные росгвардейцы, дававшие показания в судах по «московским протестам». Из-за их невыносимых страданий (о которых большинство «пострадавших» вспомнили запоздало и с подачи руководства) на несколько лет отправлены в колонии Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Егор Лесных, Максим Мартинцов, Сергей Суровцев, несколько фигурантов «московского дела» получили условные сроки.

«Пацаны, вся страна смеется. Сколько стоит ваша честь?» — спросил Самариддин Раджабов (https://t.me/SerpomPo/4878) росгвардейцев, которые рассказывали суду, как они испугались звука брошенной в их сторону пустой пластиковой бутылки.

Теперь про честь и ее стоимость потенциальных бойцов Золотова (https://t.me/SerpomPo/5321) будут спрашивать заранее. И это, конечно, правильно. Мало ли какие еще протесты впереди…

Подписывайтесь на телеграм-канал СерпомПо t.me/SerpomPo — Никого не жалко, никого…