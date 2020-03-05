Мнение: Трезвая русская деревня, удвоение безопасности на дорогах и штрафы за борщевик

05.03.2020, 23:05, Разное

1. До революции в российских деревнях пили не так уж много, а знакомый нам феномен деревенского алкоголизма возник уже в советскую эпоху, в период после коллективизации. К таким выводам пришли историки на основе изучения Российского государственного исторического архива в Санкт-Петербурге:

https://nauka.tass.ru/nauka/7818817

…представление о массовом алкоголизме русской деревни начала XX века сильно преувеличено. В России сейчас пьют на четверть больше, а в 1990-х годах объемы потребления алкоголя были выше вдвое, рассказал ТАСС доцент кафедры отечественной и общей истории ЛГПУ Иван Шевченко.

«В начале XX крестьянское население в России было подавляющим – более 70%, но масштабы потребления алкоголя в русской деревне сильно преувеличены в массовом сознании. Потребление было менее 8 л в год на душу населения в селе, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, не так губительно для организма. Население не пребывало в пьянстве до революции, а вот в советское время потребление было больше и к 1990-м годам выросло колоссально – минимум до 16 л на человека», – рассказал Шевченко.

Он сказал, что крестьяне стали больше пить после коллективизации. «Начало 1990 годов было так же социально не благополучным временем, потребление алкоголя росло, а сейчас – снизилось, примерно до 10 л на человека в год из-за тихой антиалкогольной компании последнего десятилетия. «Сухого закона» не было, но путем снижения времени продажи алкоголя, увеличения возраста для его покупки, изменения психологии людей, произошло снижение», – пояснил он.

2. За прошедшее десятилетие, которое некоторые несознательные товарищи называют потерянным для России, безопасность на дорогах нашей страны значительно увеличилась:

http://tass.ru/obschestvo/7800677

Число автоаварий в России и число погибших сократилось на треть, в том числе пешеходов – почти на половину. Если сделать поправку на рост числа автомобилей за тот же период, то можно говорить практически об удвоении уровня безопасности.

Примерно такое же двукратное падение числа жертв в пересчёте на число автомобилей произошло в период с 2000 по 2010 год:

https://ruxpert.ru/Безопасность_дорожного_движения_в_России

Урбанисты, тем временем, требуют добиться околонулевой смертности на дорогах нашей страны, для чего предлагают резко понизить скоростной порог в городах и ввести жёсткие штрафы даже за минимальное превышение скорости.

3. В Совете Федерации предложили ввести крупные штрафы за борщевик на земельных участках:

https://ria.ru/20200221/1565036408.html

Должностных лиц за игнорирование мер по борьбе с борщевиком предлагается штрафовать на сумму от пяти до десяти тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей — на 7-12 тысяч рублей, юридических лиц — на 20-30 тысяч рублей.

По мнению сенаторов, выделение отдельного состава правонарушения позволит наказывать за отказ бороться с борщевиком не только на землях сельскохозяйственного назначения, но и на других земельных участках, в том числе дачных, которые зачастую являются источником распространения семян растения.

Протоколы о непринятии мер по борьбе с борщевиком предлагается разрешить составлять не только сотрудникам Россельхознадзора, как сейчас, но и органам власти регионального и муниципального уровня.

Такими же методами предлагается бороться с амброзией полыннолистной, пыльца которой вызывает острую аллергию.