Журнал Time выбрал 100 «женщин года», определивших облик столетия

05.03.2020, 23:05, Новости дня

Журнал Time выбрал 100 женщин, которые повлияли на историю с 1920 года. В сообщении, опубликованном на сайте издания, говорится, что данный проект — это попытка обратить внимание на влиятельных женщин, которые часто находились в тени.

В список попали писательница Вирджиния Вульф, художница Фрида Кало, общественная деятельница Элеонора Рузвельт, актриса Мэрилин Монро, первая леди США Жаклин Кеннеди, бывшая премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, певица Мадонна, создательница вселенной Гарри Поттера Джоан Роулинг, телеведущая Опра Уинфри и многие другие.

К слову, в список Time попали и россиянки — панк-рок-группа Pussy Riot. Они украшали обложку журнала в 2012 году.

В 2019 году человеком года стала шведская экоактивистка Грета Тунберг — она и завершила список 100 женщин, повлиявших на ход истории.



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