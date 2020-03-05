Шахматы. Горячкина победила Стефанову на этапе Гран-при FIDE

05.03.2020, 23:05, Новости дня

Россиянка Александра Горячкина одержала победу над Антоанетой Стефановой из Болгарии в рамках четвертого тура этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE). Российская шахматистка взяла верх после 48 хода. Она играла белыми фигурами.

Еще одна шахматистка из РФ Алина Кашлинская также белыми проводила партию против шведки Пии Крамлинг, но сыграла вничью. Александра Костенюк белыми не смогла обыграть Жансаю Абдумалик из Казахстана.

В остальных партиях Анна Музычук разошлась миром с китаянкой Цзэй Вэньцзюнь, Мария Музычук также ничьей заврешила свою партию против француженки Мари Себаг, а Дронавалли Харика обыграла Нану Дзагнидзе из Грузии.

Горячкина и Харика по итогам четырех партий лидируют в таблице, набрав по три балла. Второе место делят Кашлинская и Анна Музычук (у обеих – по 2,5 балла), третье место занимают Крамлинг, Мария Музычук, Дзагнидзе и Абдумалик (у всех по два балла), Стефанова, Себаг и Вэньцзюнь идут следом (по 1,5 балла), замыкает таблицу Костенюк (0,5).