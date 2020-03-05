Знаменитую книгу Достоевского выставили на торги за 2,5 миллиона рублей

05.03.2020, 22:54, Разное

В Санкт-Петербурге выставили на аукцион знаменитое произведение Федора Достоевского «Записки из мертвого дома». Начальная цена лота – 2,5 миллиона рублей, сообщает spbdnevnik.ru.

Несмотря на то, что книга была написана более ста лет назад, она неплохо сохранилась. Однако представители аукциона отметили, что на рукописи есть пятна и потертости. Высокая цена обусловлена, в частности – тем, что произведение готовила к печати жена писателя после его смерти.