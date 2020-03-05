Москва ввела режим повышенной готовности по коронавирусной инфекции

05.03.2020, 22:54, Разное

По его словам, режим повышенной готовности вводится для городских служб – стационарного и амбулаторного звеньев здравоохранения, транспорта и городского хозяйства. Также усиливаются требования к профилактическим осмотрам и контролю за гражданами, которые прибыли из стран, охваченных инфекцией.

«О проводимых мероприятиях и складывающейся ситуации буду подробно информировать москвичей», – добавил Собянин. Указ мэра опубликован на сайте правительства Москвы.

Благодаря слаженным действия общероссийского оперативного штаба, Роспотребнадзора и правительства столицы в городе удалось избежать массового распространения инфекции, подчеркнул мэр. Тем не менее один подтвержденный случай в Москве есть.

Ряд стран, включая европейские, сталкиваются с большими сложностями из-за коронавируса, но закрыть полностью границы невозможно, написал мэр. Он напомнил, что Москва – главный транспортный хаб России, где сходятся авиационные и железнодорожные маршруты, в город ежедневно прибывает огромное число людей со всех уголков планеты.

Поэтому столица, полагает градоначальник, вряд ли сможет избежать новых случаев заболевания.

«Очевидно и то, что в Москве невозможно ограничить деятельность критически важных отраслей торговли и бытового обслуживания, да и других многочисленных организаций и учреждений», – добавил Собянин.

Напомним, что на днях в Москве был подтвержден первый случай заболевания коронавирусом. Заболевание диагностировали у мужчины, вернувшегося из Италии. Были приняты оперативные меры: пациента поместили под наблюдение врачей, медики начали проверки тех, с кем контактировал заболевший: родственников, друзей, знакомых, попутчиков.

Столица принимает серьезные меры для борьбы с коронавирусом. В аэропортах дежурят мелработники, пассажиры, прибывающие из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, сдают анализы. Кроме того, прибывающим выдают уведомления с рекомендацией соблюдать режим изоляции на дому. Повышенные меры безопасности приняты также в школах и детских садах.