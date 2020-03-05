Ученые выяснили, как предотвратить инсульт

05.03.2020, 22:46, Новости дня

Научные специалисты рассказали, что вегетарианцы имеют меньший риск инсульта по сравнению с людьми, которые регулярно употребляют в пищу мясо и рыбу.

На сегодняшний день инсульт считают второй по распространенности причиной смерти на мировом уровне и первой причиной в приобретении инвалидности. В проведенном исследовании ученые анализировали состояние здоровья людей из Тайваня. Изначально их разделили на две группы, треть из которых была вегетарианцами, и 25% из них были мужчинами. Также все отобранные для исследования люди были старше 50 лет, но никогда не сталкивались с инсультом. В диете вегетарианцев присутствовало много орехов, овощей и сои.

Проведенный анализ показал, что употребление орехов, сои и овощей способствует снижению риска развития инсульта. Риск развития ишемического инсульта у вегетарианцев был ниже на 74%.