Ателье Mansory представило универсал Audi RS6 Avant

05.03.2020, 22:46, Новости дня

Известное тюнинг-ателье Mansory официально представило новую модификацию популярного универсала Audi RS6 Avant.

Новинку не составит труда определить по дизайну кузова, а также усовершенствованным техническим опциям. В частности, многие из внешних деталей предусмотрены из углеволокна, за счет чего общий вес автомобиля значительно снизился. Также здесь существенно увеличили количество прорезов для более эффективной вентиляции силового агрегата. Автомобиль Audi RS6 Avant может похвастаться улучшенной выхлопной системой и некоторыми другими параметрами.

Внешние изменения коснулись крыши багажника и увеличенного диффузора. Новая модель имеет крупные колесные диски с диаметром 22 дюйма. Под капотом универсала Audi RS6 Avant используется 4-литровый мотор, который выдает 730 л.с. мощности, а предельная скорость ограничена на уровне 305 км в час.