Эксперты рассказали, почему люди хотят мстить

05.03.2020, 22:46, Новости дня

Психологи в ходе недавно проведенного исследования нашли причину, по которой люди хотят мстить. Выяснилось, дело в гормоне любви, который выделяется во время конфликта.

Во время конфликта между группами лиц выбрасывается огромное количество окситоцина, так называемого гормона любви. Он влияет на медиальную префронтальную кору, часть мозга, связанную с принятием решений. Именно поэтому происходит усиление внутри группы любви и сочувствия, а потому желание отомстить тем, кто нападает на группу, тоже становится сильнее. Ученые также предполагают, что существует нейробиологический механизм, который усиливает восприятие боли внутри группы.

Мотивы мести могут быть самыми разными, например, чувство угрозы, сочувствие к пострадавшему члену группы и чувство давления. Эксперты считают, что необходимо проводить дополнительные исследования, чтобы более тщательно изучить и понять процессы, заставляющие людей мстить.