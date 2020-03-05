Смартфон Huawei P40 Pro может сместить Xiaomi Mi 10 Pro с лидирующего места в рейтинге DxOMark

05.03.2020, 22:37, Разное

Смартфон Huawei P40 Pro уже через три недели может занять лидирующее место в рейтинге лаборатории DxOMark. При этом устройство сместит с этой позиции нынешнего рекордсмена, показавшего 124 балла, Xiaomi Mi 10 Pro.

В прошлом месяце на рынке дебютировал очередной гаджет, занявший главенствующее место среди китайской продукции. Тем не менее, нынешнему флагману не быть долго на этой вершине, о чём пояснил лично Лэй Цзюнь, директор Xiaomi Group. Он заметил, в настоящий момент конкуренция столь высока, что создать устройство, которое окажется лучшим на протяжении долгого времени, почти невозможно. Все производители обладают серьёзным штатом, разрабатывая мощные модели и постоянно придумывая новые идеи, которые позволяют обойти соперников по рынку, но и их преимущество не окажется постоянным. Как только какая-то из компаний подготовит свою новинку, прежний лидер потеряет свой статус.

Руководитель бренда подчеркнул, в действительности — это естественный ход событий, от которого выигрывает только потребитель. Покупатели получают постоянно всё более совершенные гаджеты, чья техническая сторона доведена до предела возможности инженерной мысли. Благодаря такому здоровому соперничеству, производители из Китая становятся всё сильнее.

Пользователи социальной сети Weibo, в которой осуществлялся диалог, прямо спросили, уступит ли через три недели Xiaomi Mi 10 Pro новинке Huawei P40 Pro, и Лэй Цзюнь промолчал, косвенно подтвердив их догадки. Они сделали такой вывод, поскольку, говоря ранее об аппарате Mi Note 10 Pro со 108-мегапиксельной камерой, руководитель Xiaomi заверял, что его никто не сможет превзойти на протяжении месяцев, в отношении же актуальной модели он не столь уверен.