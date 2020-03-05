ЕС захотел улучшить отношения с Россией

05.03.2020, 22:37, Новости дня

Евросоюзу нужно усилить взаимодействие с Россией, сообщил шеф дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

В конце первого дня неформальной встречи Совета ЕС в Загребе Боррель сообщил, что «Турция и РФ – в повестке» заседания глав МИД стран ЕС, которое состоится в пятницу.

Боррель отметил, что и с Россией, и с Турцией у ЕС «сложные отношения», но их требуется «улучшить по многим соображениям», передает ТАСС.

После воссоединения Крыма с Россией ЕС в отношениях с Москвой ЕС руководствуется «стратегией с пятью пунктами, которые до сих хорошо работают», сказал Боррель. Однако, по его словам, сейчас нужно «усилить взаимодействие» в нескольких областях. В частности, речь идет об «изменении климата, Сирии, Ливии». По его словам, «важна роль» РФ «в вопросах, которые напрямую касаются безопасности» ЕС.

Накануне постоянные представители 27 стран-членов Евросоюза согласовали продление на полгода индивидуальных санкций против граждан России, срок действия которых истекает 15 марта.



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