Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Британии

05.03.2020, 22:37, Новости дня

Королевский траст национальной системы здравоохранения английского графства Беркшир подтвердил первую смерть от коронавируса в Великобритании.

Умер «пожилой пациент с предрасполагающими факторами». Уточняется, что ранее он «госпитализировался по причинам, не связанным с коронавирусом». Анализы, которые взяли у него «прошлой ночью, дали положительный результат на коронавирус».

Эта первая смерть от коронавируса на территории Великобритании, передает ТАСС со ссылкой на Press Association.

Напомним, СМИ сообщали, что в японской больнице скончался британец с лайнера Diamond Princess.

Минздрав Великобритании сообщал, что число лучаев заражения новым коронавирусом в стране увеличилось с 90 до 115.



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