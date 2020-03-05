Рошаль: Конкурс «Лидеры России» поможет решить кадровые проблемы здравоохранения

05.03.2020, 22:37, Новости дня

Приток новых управленческих кадров поможет решить нынешние проблемы медицины. Об этом сообщил известный детский врач, наставник конкурса «Лидеров России» Леонид Рошаль. По данным Минздрава, здравоохранению сейчас не хватает не только терапевтов, педиатров и других специалистов, но и главврачей и поликлиник.

«Как пообщаешься с участниками конкурса «Лидеров России» по треку «Здравоохранение», понимаешь, что медицина не пропадет. Но давайте не будем останавливаться!», – сказал наставник специализации «Здравоохранение», сопредседатель Центрального штаба ОНФ Леонид Рошаль, выступая на церемонии чествования победителей всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» по треку «Здравоохранение». В своей речи он признал, что отрасль по-прежнему испытывает множество проблем, в том числе и недостаток кадров.

«Вы не представляете, как вы нужны, как нам не хватает профессионалов-управленцев!», – обращаясь к финалистам, подчеркнула первый заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева. Она отметила, что победители состязания помогут решить задачи модернизации медицины, которые недавно поставил Владимир Путин, в частности – реализовать нацпроект «Здравоохранение», оздоровить работу первичного звена.

«Нам нужны главные врачи поликлиник, главврачи больниц, участковые доктора, педиатры, терапевты, – сказала Яковлева газете ВЗГЛЯД по завершении церемонии. – Нам не хватает управленцев, которые правильно могут оценить обстановку, умеют вести людей за собой». В руководящих кадрах особенно нуждаются поликлиники и больницы Сибири, Дальнего Востока, подчеркнула замглавы Минздрава.

«Я очень порадовалась за Брянскую область, чьи представители победили в конкурсе. Там просто необходимы такие лидеры. Я порадовалась за Рязанскую область, за другие регионы, – заключила собеседница. – Управленческих кадров не хватает во многих уголках России».

Победители – это люди с уже имеющимся серьезным врачебным опытом, а теперь все они прошли обучение и отбор в ходе конкурса. Так что они должны внести серьезный вклад в решение проблем здравоохранения, рассчитывает другой наставник – Руслан Хальфин, директор Высшей школы управления при Университете имени Сеченова.

«Мы видели, как вы решали задачи, и убедились, что вы – большие знатоки. В любой победе есть доля везения. Но вам не повезло – вы заслужили эту победу», – подчеркнул Хальфин, обращаясь к финалистам.

Как сообщила ранее в четверг газета ВЗГЛЯД, всего в финале приняли участие 100 конкурсантов из 34 регионов России. В том числе, восемь человек представляют Петербург, шесть – Москву, по два – Краснодарский край и Московскую область, рассказал руководитель конкурса «Лидеры России», гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

На этапе полуфинала конкурсантам пришлось решать задачи из врачебной практики, которые им составила Национальная медицинская палата под руководством доктора Рошаля, отметил Комиссаров. Во вторник полуфиналисты прошли блиц-собеседования с главой Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой. Среди менторов состязания – и глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Победителями стали перспективные ученые, эффективные организаторы здравоохранения, врачи-практики, – подчеркнул Комиссаров. – Приятно отметить, что многие из участников являются продолжателями семейных династий».

Действительно, один из финалистов, стоматолог-ортопед Борис Гун, который трудится в государственной клинике в одном из спальных районов Москвы – продолжатель традиции, которая, оказывается, идет еще от прабабушки. Старший сын Бориса тоже готовится к поступлению в Военно-медицинскую академию.

«У некоторых конкурсантов есть собственные изобретения, научные разработки, которые уже сегодня помогают пациентам бороться с различными заболеваниями», – отметил Комиссаров. Например, офтальмолог из Благовещенска Елена Сорокина защитила кандидатскую диссертацию, а в 2014 году получила патент на свой способ лечения рефракционной амблиопии у больных миопией высокой степени (это одна из форм близорукости, так называемый «ленивый глаз»). Сорокина и Гун отмечают, что участие в «Лидерах России» поможет им добиться успеха в профессии.

«На конкурсе много грамотных толковых людей, с различными взглядами. Люди очень интересные, очень идейные, они готовы отстаивать свою позицию, – поделился впечатлением с газетой ВЗГЛЯД один из финалистов, врач из частной многопрофильной клиники в Сочи Сергей Гайдук. – Что еще очень важно в рамках конкурса, так это возможность учиться договариваться в рамках команды. У каждого – свое мнение, но в интересах общего дела необходимо учиться объединяться для достижения общих целей, общих результатов».

Виктор Поспелов – сотрудник одной из петербургских клинических больниц, говорит, что приехал на конкурс с четко определенной задачей. «Известно, что небольшая группа людей способна изменить мир. Здесь собралась как раз такая группа. Нужна критическая масса, которую мы сами создали, собравшись вместе. Теперь, благодаря межсетевому взаимодействию, нетворкингу, мы реально можем многое сделать в нашей сфере, – сказал Поспелов газете ВЗГЛЯД. – Все остальное – законодательство, медицинскую базу, мы подтянем. Главное было создать сеть, которая эффективно заработала бы по всей стране. И мы здесь этого добились».

Ранее в четверг стали известны подробности социальных проектов, реализованных полуфиналистами конкурса «Лидеры РФ 2020» по специализации «Здравоохранение» в рамках задания «Сердце Лидера». Речь идет о социальных проектах, которые должны были представить участники.

Напомним, «Лидеры РФ 2020» – это флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». В сезоне 2019-2020 годов к основному направлению «Лидеров» – состязанию специалистов в области менеджмента и госслужбы, – добавились три специализированных трека. Кроме уже упомянутой медицины, это «Наука» и «Финансы и технологии».

Хотя конкурс на треке «Здравоохранение» завершен, десять из тридцати его победителей еще продолжат борьбу «лидеров». Эту десятку, которую в четверг отобрали члены жюри, предстоит самое последнее испытание – суперфинал, в котором будут соревноваться победители сразу всех четырех треков конкурса. Суперфинал намечен в Сочи 27-31 марта.