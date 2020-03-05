НАСА представило самую подробную панораму Марса

05.03.2020, 22:37, Новости дня

Опубликована самая подробная панорама марсианской поверхности, информирует НАСА.

НАСА опубликовало фотографию в высоком разрешении на своем сайте. Панорама собрана инженерами на основе снимков, которые сделал с помощью телеобъектива марсоход Curiosity в ноябре-декабре, передает НТВ. 

Панорама имеет разрешение 1,8 млрд пикселей. На сайте есть и пейзаж Марса с разрешением 650 млн пикселей – для него использовались фото, сделанные через другой объектив. В кадр попали фрагменты самого марсохода.

В феврале 2019 года НАСА показало Марс в панорамном видео.

Curiosity начал свою миссию в августе 2012 года.



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