В Украине вводятся противоэпидемические меры в связи с коронавирусом

05.03.2020, 22:18, Новости дня

КИЕВ – Украина намерена ввести ограничительные меры в связи с коронавирусом. Об этом на брифинге в Новых Санжарах 5 марта заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

«В ближайшее время мы, к сожалению, будем вынуждены вводить ограничительные противоэпидемические мероприятия. Мы будем запрещать проведение массовых мероприятий, конференций, спортивных мероприятий, закрывать временно школы на ограничительные противоэпидемические мероприятия, будем прерывать учебный процесс, для того чтобы уменьшать массовые скопления людей», – сказал Виктор Ляшко, сообщает Украинское национальное информационное агентство.

Он обратился к населению Украины с призывом «не скупать» марлевые маски.

«Маски – это обманчивое чувство безопасности. Маски одеваются только на человека, у которого есть симптомы ОРВИ, и именно в тех случаях нужно ее носить. Мы не должны создавать ажиотажа там, где его не должно быть. Покупайте мыло, мойте руки с мылом, обрабатывайте руки антисептиком», – сказал главный государственный санитарный врач Украины.

ВОЗ о коронавирусе в Украине

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует рост числа зараженных коронавирусом в Украине. Об этом на брифинге заявил представитель ВОЗ Ярно Хабихт, передает РБК-Украина 4 марта. По его словам, на сегодня высока вероятность того, что в Украине будет расти количество больных коронавирусом.

«Важно подчеркнуть, что вероятнее всего мы станем свидетелями большего количества случаев заболевания в Украине. Однако суть заключается в готовности здравоохранения Украины противодействовать вспышкам этого заболевания», – заявил Хабихт.

Коронавирус в Украине

В Черновцах Комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций признала регистрацию случая COVID-19 локальной чрезвычайной ситуацией на региональном уровне. Об этом сообщает Интернет-сайт Министерства здравоохранения Украины. В Черновцах и области вводятся противоэпидемические меры на шестнадцать дней, начиная с 6 марта.

Президент Владимир Зеленский 5 марта посетил медицинский центр Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» в Полтавской области, где завершилась обсервация эвакуированных из китайского города Уханя украинцев и иностранных граждан.

Пресс-служба главы государства отмечает, что за период медицинского наблюдения ни у одного человека из тех, кто прибыл из Китая, не было обнаружено заболевания коронавирусом.

Напомним, что эвакуация 19 февраля 2020 года и доставка украинцев из Китая в Новые Санжары привела к локальным конфликтам местных жителей с правоохранительными органами, нежеланием пропускать автотранспорт с эвакуированными.

«Полиция осуществляет расследование по фактам правонарушений у медицинского центра «Новые Санжары». На сегодня подозрения в совершении преступлений получили десять человек.

«Домашний арест с запретом покидать место жительства ночью получил также подозреваемый в посягательстве на жизнь полицейского», – сообщает 2 февраля департамент коммуникации полиции Полтавской области.

Как сообщает украинская пресса, проезд автобусов в Новые Санжары с эвакуированными из Китая гражданами Украины сопровождался при поддержке большого количества полицейских, техники и БТР.

В Украине подготовились к коронавирусу и отслеживают ситуацию с его распространением в мире. Об этом сказал в интервью Украинскому радио секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

«Мы прогнозировали, что Украину эта болезнь /коронавирус/ не пройдет, и мы подготовились. У нас сейчас подготовлено более 12 000 коек именно в инфекционных отделениях. У нас есть специалисты, врачи, к этому готовые. Полностью прописана процедура, как должно проводиться лечение в случае выявления болезни», – отметил Данилов.

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко с 10 марта ограничит проведение массовых мероприятий и зарубежные поездки работников и студентов в качестве превентивной меры в связи с ситуацией по распространению коронавируса. Об этом сообщается на сайте высшего учебного учреждения.

COVID-19 в Украине и мире

Как сообщает Укринформ, по состоянию на утро 5 марта 2020 года было зарегистрировано 95 416 случаев заболевания COVID-19, из них 3285 закончились летальным исходом, в то же время 53 278 (55,6%) человек выздоровели, за пределами Китая зафиксировано 14 850 случаев в 75 странах мира.

Русская служба «Голоса Америки» сообщает, что испытания вакцины против нового уханьского коронавируса могут начаться уже через три месяца. Об этом заявил Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США.

Коронавирус – украинский аспект

Политолог Наталия Белоус отмечает, что коронавирус продемонстрировал в некоторых случаях отсутствие тактичности, толерантного, равного отношения граждан страны к пониманию проблемы.

«История с украинцами, которые вернулись из китайского Уханя в Украину – это показатель отношения граждан к согражданам. То, о чем писала, показывала пресса, кроме как низким уровнем культуры в обществе, низким уровнем доходов среди рядовых граждан, отсутствием информационной кампании на уровне государства в информировании общества, назвать нельзя», – говорит Наталия Белоус корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Она считает, что общий уровень украинской медицины не позволяет говорить о подготовленности к возможной пандемии в стране. О чем, в частности, по ее словам, предупреждает всемирная организация здравоохранения, утверждая, что коронавирус может получить распространение в Украине.

«Порой при каждом новом инциденте все хуже и хуже становится в момент этого инцидента. В обществе и государстве не работает превентивная модель защиты от чрезвычайных ситуаций», – подчеркивает Наталия Белоус.

Она считает, что сегодня реальный источник информации о заражении и продвижении болезни в Украине – это Интернет. Особого доверия к официальной информации, по ее словам, у граждан в вопросе распространения и сдерживания коронавируса – нет.

Вирус, манипуляции и «страшилки»

Политтехнолог, директор PR-агентства DLC Сергей Безруков считает, что отсутствие коммуникации правительства и граждан привели к массовому невосприятию правдивой информации о коронавирусе.

«Должна быть серьезная информационная кампания, как вести себя с коронавирусом, какие могут быть последствия, какая профилактика. До сих пор ничего этого не было», – говорит Сергей Безруков корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Пресса, по его словам, также часто спекулирует темой распространения коронавируса в мире и Украине.

«Это было видно на примерах освещения ситуации в Новых Санжарах: нагнетание проблемы, которой не было. Плюс – низкий уровень образования населения, которое легко подвержено манипуляции информацией, и часто «страшилки» принимает за чистую монету», – подчеркивает Сергей Безруков.