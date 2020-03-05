Американские законодатели голосуют по резолюции о борьбе с коронавирусом

05.03.2020, 22:18, Новости дня

Американские законодатели голосуют по резолюции о выделении средств на борьбу с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что Конгресс ведет работу по финансированию разработки средств остановить вспышку опасного инфекционного заболевания.

На днях президент США Дональд Трамп обратился к руководителям крупнейших американских фармацевтических компаний с просьбой ускорить разработку вакцин и терапии для профилактики и лечения коронавируса.

«Мы активно продвигаем ускоренный процесс разработки вакцины. Вчера я встречался с крупнейшими фармацевтическими компаниями – Pfizer, Johnson & Johnson и другими компаниями. Множество хороших вещей происходит, и это происходит очень быстро. Я сказал: "Сделайте мне одолжение. Ускорьте это!" – и они сделают это. Они работают очень упорно и быстро. Мы максимально быстро продвигаемся к разработке терапии… Это поможет людям быстрее восстановиться и снизить тяжесть заболевания», – заявил президент.

Трамп сообщил, что Белый дом тесно сотрудничает с Конгрессом в работе над принятием законопроекта, который позволит передать средства для борьбы с коронавирусом властям штатов и округов. По словам президента, Конгресс может выделить на эти цели в общей сложности 8,5 миллиарда долларов

  • Русская служба «Голоса Америки»

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