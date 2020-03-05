Мнение: День смерти Сталина и тост «за Чейна — Стокса»…

05.03.2020, 22:10, Разное

Сегодня в день 67-й годовщины со дня кончины Иосифа Сталина в Екатеринбурге устроили праздничный салют. Салют поддержал и губернатор Свердловской области, который назвал смелой и откровенной идею инициативной группы, организовавшей торжества.

А в Москве на могилу Сталина нанесли охапки гвоздик.

Умопомрачение в связи с очередной датой смерти Сталина напомнило книгу Валерия Фрида «58 1/2 : Записки лагерного придурка», известного кинодраматурга, которого в 1944-ом, в то время студента института кинематографии, арестовали по обвинению в покушении на Сталина. Вот небольшой отрывок книги, посвященный смерти Сталина.

Шварц был истово верующим коммунистом; его даже сделали секретарем парткома. Начальство пожалело об этом очень скоро: молодой секретарь наивно полагал, что его задача — защищать интересы рабочих, а не шахтной администрации. Попытались, по указанию сверху, «переизбрать» его, но не тут-то было: вольные работяги не дали Шварца в обиду. Невероятно, но факт.

Коммунистические убеждения не мешали Михаилу Александровичу относиться к Сталину, мягко говоря, критически. И в 1953 году, когда появились первые сообщения о тяжелой болезни товарища Сталина, Шварц, как и мы, с надеждой поглядывая на репродуктор, ждал очередного бюллетеня. Врачей среди нас не было, никто не объяснил, что «дыхание Чейн-Стокса» — это предсмертные хрипы, но и так ясно, что дело идет к счастливому концу.

5 марта я работал в ночную смену. Из шахты выехал пораньше — чтобы успеть к первому утреннему выпуску последних известий. Прибежал в диспетчерскую, подождал немного и наконец услышал скорбный голос Левитана:

— От Центрального… (глубокий вздох: «Х-х-х-х…») Комитета…

<…>

По такому поводу следовало выпить, но как на грех спиртного не было.

Отметили это событие всухую. Вчетвером — Свет, Ярослав Васильевич, Юлик и я — купили в лагерном ларьке кило конфет «Ассорти» и съели за один присест. Такой устроили себе детский праздник.

Радовались в зоне далеко не все — боялись, не стало бы хуже. Под репродуктором в бараке сидел молодой еврей — по-моему, тот самый, что попал «за разжигание межнациональной розни», — и плакал крупными коровьими слезами. Да что говорить: и моя мать в этот день плакала…

отсюда

Если уж и в лагерях ГУЛАГа в день смерти Сталина кто-то плакал, стоит ли удивляться салюту в честь Сталина и цветам на его могиле…

Фотографии Алексея Наседкина отсюда