Ученые заявили о критическом разрушении озонового слоя над Арктикой

05.03.2020, 22:07, Разное

Российские исследователи предупредили о том, что показатели толщины озонового слоя над Арктикой приблизились к критической отметке, упав ниже средних значений. Сотрудники ФГБУ «ЦАО» (является частью Росгидромета) прогнозируют, что наиболее сильное его разрушение ожидается в период между мартом и апрелем 2020 года.
Средние пороговые значения «озоновой дыры» в Арктике равняются 220 е.Д. (единица Добсона). В конце февраля исследователи зафиксировали снижение общего содержания озонового слоя (ОСО) над северным регионом Восточной Сибири на 30-40 е.Д., из-за чего минимальные абсолютные значения ОСО стали равняться 260 е.Д.

К такому критическому снижению пороговых значений ОСО привело формирование над Арктикой сильного устойчивого стратосферного полярного вихря, в котором зафиксированы экстремально низкие температуры, доходящие до -78°С. Критическое разрушение озонового слоя может привести к повышению уровня ультрафиолетовой радиации, что уже случалось весной 2011 года, когда происходило похожее снижение значений ОСО. Однако высокая облачность способна естественным путем ослабить ее губительное воздействие.



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