Милош Бикович: «Жизнь без детей пустовата»

05.03.2020, 22:07, Разное

Популярного на данный момент сербского актера Милоша Биковича открыл зрителям режиссер Никита Михалков, пригласив его на роль в фильме «Солнечный дар». Спустя шесть лет звезда стал очень знаменит в России. В одном из интервью актер немножко пояснил о своих мыслях по поводу детей, отметив, что жизнь без них пустовата.

После выхода на экраны фильма «Холоп», где Бикович сыграл главного героя Гришу, прокат собрал более 3-х миллиардов рублей. Сербский актер стал очень популярным в российской киноиндустрии. Он снялся в таких известных фильмах как: «Балканский рубеж», «Магомаев», «Отель Элеон», «Кома», «Отель Белград». За его страничкой в Instagram следят тысячи поклонниц. Артист живет в России. Он старается меньше конфликтовать, стал жизнерадостным, открытым, ведет себя непринужденно. В некоторых конфликтных ситуациях молодой актер старается не давать волю эмоциям и понимать людей, в этом, по его мнению, — человеческое достоинство.

Бикович уже хорошо говорит по-русски, нынешняя жизнь его вполне устраивает. Актер не очень любит говорить о своей личной жизни. С 2016 по 2018 год состоял в отношениях с актрисой Аглаей Тарасовой. С 2018 года был замечен в компании сербской модели Барбары Таталович. На вопрос, какие ему девушки больше нравятся русские или сербские, он в шуточной форме отметил, что ответ зависит от того, с кем в этот момент у него отношения, с россиянкой или с представительницей Сербии.

Знаменитости не очень нравится картина, где он со своими детьми бегает по хутору, но привлекает само чувство, что он уже хочет детей. Бикович отметил, жизнь без них скучна. У кинозвезды нет огромных амбиций, он готов жертвовать работой ради времяпровождения с детьми. На данный момент у артиста цель приобрести жилье, найти девушку, которая станет его женой и родит наследников.