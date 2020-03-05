Милош Бикович: «Жизнь без детей пустовата»

05.03.2020, 22:07, Разное

Популярного на данный момент сербского актера Милоша Биковича открыл зрителям режиссер Никита Михалков, пригласив его на роль в фильме «Солнечный дар». Спустя шесть лет звезда стал очень знаменит в России. В одном из интервью актер немножко пояснил о своих мыслях по поводу детей, отметив, что жизнь без них пустовата.
После выхода на экраны фильма «Холоп», где Бикович сыграл главного героя Гришу, прокат собрал более 3-х миллиардов рублей. Сербский актер стал очень популярным в российской киноиндустрии. Он снялся в таких известных фильмах как: «Балканский рубеж», «Магомаев», «Отель Элеон», «Кома», «Отель Белград». За его страничкой в Instagram следят тысячи поклонниц. Артист живет в России. Он старается меньше конфликтовать, стал жизнерадостным, открытым, ведет себя непринужденно. В некоторых конфликтных ситуациях молодой актер старается не давать волю эмоциям и понимать людей, в этом, по его мнению, — человеческое достоинство.

Бикович уже хорошо говорит по-русски, нынешняя жизнь его вполне устраивает. Актер не очень любит говорить о своей личной жизни. С 2016 по 2018 год состоял в отношениях с актрисой Аглаей Тарасовой. С 2018 года был замечен в компании сербской модели Барбары Таталович. На вопрос, какие ему девушки больше нравятся русские или сербские, он в шуточной форме отметил, что ответ зависит от того, с кем в этот момент у него отношения, с россиянкой или с представительницей Сербии.

Знаменитости не очень нравится картина, где он со своими детьми бегает по хутору, но привлекает само чувство, что он уже хочет детей. Бикович отметил, жизнь без них скучна. У кинозвезды нет огромных амбиций, он готов жертвовать работой ради времяпровождения с детьми. На данный момент у артиста цель приобрести жилье, найти девушку, которая станет его женой и родит наследников.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.02 / Xiaomi презентовала аксессуары для нового флагмана Mi 10

24.01 / OnePlus показала прототип смартфона Concept One с исчезающими камерами

20.02 / 51-летняя модель Донна Д»Эррико обнажилась и облила себя краской ради благотворительной акции

18.01 / Эксперты: Флагманский смартфон Oppo с необычным дизайном может оказаться лучше Samsung Galaxy S20 в одном важном аспекте

04.02 / В Перми в массовом ДТП погиб 28-летний водитель иномарки

26.01 / Наука: Генная терапия слепоты дала противоречивые результаты

03.02 / Мнение: О планах по созданию российской военной базы в Сомали

02.02 / Google запустила видеосервис Tangi для видеоинструкций

21.01 / Мнение: Оманское экономическое чудо, электронные чаевые и различное отношение к протестам

27.12 / Адвокат Сергей Жорин объяснил причину дружбы дочери Евгения Петросяна с Еленой Степаненко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика