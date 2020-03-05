ПМЭФ-2020 решили отменить из-за коронавируса

05.03.2020, 22:05, Новости дня

Оргкомитет Петербургского международного экономического форума принял решение не проводить мероприятие в 2020 году в связи со вспышкой коронавируса по всему миру и информации о его распространении в странах-участницах ПМЭФ. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление председателя оргкомитета ПМЭФ-2020 Андрея Белоусова.

«В целях защиты здоровья российских граждан, гостей и участников форума в этом году его решили не проводить», — сообщил Белоусов.

ПМЭФ-2020 должен был пройти с 3 по 6 июня. Он ежегодно проходит с 1997 года, а с 2005 года — при участии президента России. Каждый год количество участников превышает 10 тысяч человек, которые приезжают более чем из 120 стран, в их числе руководители крупнейших российских и иностранных компаний, главы государств и политические лидеры, председатели правительств, вице-премьеры, министры, губернаторы.

Известно, что ранее был отменен Российский инвестиционный форум в Сочи, среди участников которого должно было быть около 500 иностранцев из стран, где официально зарегистрированы случаи заражения коронавирусом.

Также в связи с распространением инфекции отменили Пекинский международный автосалон и Всемирный мобильный конгресс в Барселоне.

Распространение коронавирусной инфекции нового типа началось в декабре 2019 года в китайской провинции Хубэй.

Число заразившихся коронавирусом по состоянию на 5 марта превысило 95 тысяч человек. Больше всего заболевших в Китае — более 80 тысяч, еще более трех тысяч погибли. Всего от вируса погибли 3284 человека. Более 53 тысяч человек выздоровели, но участились случаи повторного заражения.

Коронавирус выявлен в 79 странах мира. На втором месте по заболеваемости после Китая — Южная Корея, там зафиксировано 5766 зараженных, 35 погибли. На третьем месте — Италия, где жертвами вируса стали 107 человек, 3089 заразились. На четвертом — Иран, где уже погибли 92 человека.