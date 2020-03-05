В Москве ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

05.03.2020, 22:05, Новости дня

В Москве ввели режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса. Соответствующий указ подписал мэр Сергей Собянин.

В документе сказано, что все граждане, посещавшие страны и территории, где был зафиксирован коронавирус, должны сообщать о своем возвращении в Россию по номеру «горячей линии»: +7 495 870-45-09, а также о месте, датах пребывания за границей.

Прибывшим из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании обязаны обеспечить самоизоляцию на дому до 14 дней.

Всех работодателей в Москве обязали обеспечить измерение температуры тела сотрудников «с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой».

Число заразившихся коронавирусом по состоянию на 5 марта превысило 95 тысяч человек. Больше всего заболевших в Китае — более 80 тысяч, еще более трех тысяч погибли. Всего от вируса погибли 3284 человека. Более 53 тысяч человек выздоровели, но участились случаи повторного заражения.

Коронавирус выявлен в 79 странах мира. На втором месте по заболеваемости после Китая — Южная Корея, там зафиксировано 5766 зараженных, 35 погибли. На третьем месте — Италия, где жертвами вируса стали 107 человек, 3089 заразились. На четвертом — Иран, где уже  погибли 92 человека.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.01 / Гаджеты: Устройство NASA NEID измерит массу любого космического тела (4 фото + видео)

04.02 / Количество «черных кредиторов» в России сократилось в 2019 году на 20%

29.01 / Стало известно о планах Минкомсвязи дать силовикам доступ к данным россиян

16.01 / В «Слуге народа» назвали обнародование записей вероятных разговоров Гончарука провокацией группы Коломойского

04.02 / В Мексике обстрелян игровой салон: 8 жертв

27.02 / Томичей предостерегают от «выгодных кредитов»

04.02 / Россия начала собирать ЗРК «Триумф» для Индии

28.12 / Сирийская армия нашла бывшие штаб-квартиры боевиков «ан-Нусры» в Идлибе

20.02 / Жозе Моуринью: в Лейпциге мои парни будут сражаться до конца

31.01 / Третьяков упустил лидерство в общем зачете Кубка мира по скелетону

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика