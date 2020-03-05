США продлили на год санкции в отношении Венесуэлы

05.03.2020, 22:05, Новости дня

Президент США Дональд Трамп продлил на один год введенные в 2015 году санкции против Венесуэлы. Об этом распорядился Белый дом, следует из уведомления на сайте американского Федерального реестра.

Санкции были введены в связи с «нарушениями прав человека» в Венесуэле. В новом документе подчеркивается, что приведшие к введению ограничительных мер обстоятельства «не улучшились» и «продолжают представлять необычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики США».

Напомним, в середине февраля США внесли в «венесуэльский» санкционный список швейцарскую дочернюю компанию «Роснефти» Rosneft Trading SA и председателя ее совета директоров Дидье Касимиро. Ограничительные меры против компании ввели за «материальное содействие» венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA. Активы «дочки» Роснефти в юрисдикции США должны быть заблокированы, американским гражданам запрещается вести с ней какой-либо бизнес.