Шварценеггер подал в суд на российского производителя роботов

05.03.2020, 21:57, Новости дня

Актер Арнольд Шварценеггер подал в суд на российскую компанию Promobot за незаконное использование его образа при создании робота.

Адвокаты Шварценеггера заявили, что компания незаконно использовала внешность актера и голос для человекоподобного робота Android Robo-C, тем самым нанеся вред его репутации. Истцы требуют от ответчика выплатить $10 млн компенсации плюс доход от продажи, а также прекратить использование образа Шварценеггера.

«Сейчас мы делаем все возможное, чтобы урегулировать ситуацию. Мы сами направили запрос к представителям Шварценеггера. И больше нигде не будем использовать робота, который стал «яблоком раздора». А матрицу, по которой он был создан, утилизируем, чтобы больше никаких вопросов не возникало”, – сообщили в Promobot.

Модель робота Android Robo-C с лицом Шварценеггера была представлена в 2019 году в Петербурге на форуме Synergy Global Forum. Форум также посетил и сам актер, которому, по словам представителей компании Promobot, «все очень понравилось». В январе этого года робота показывали на выставке CES в Лас-Вегасе, после чего адвокаты потребовали прекратить использовать образ голливудского актера.