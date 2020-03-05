Путин и Эрдоган договорились о прекращении огня в Сирии

05.03.2020, 21:57, Новости дня

Доставка газа и заправка газгольдеровРоссия и Турция согласовали меморандум по мирному урегулированию военного конфликта в Сирии. Переговоры Владимира Путина и Реджепа Эрдогана длились почти шесть часов.

Согласно принятому документу, 6 марта с 00:01 в Идлибе вводится режим прекращения огня. 

Кроме того, на севере Сирии стороны создадут 12-километровый коридор безопасности у трассы М4 Хасеке-Алеппо. В этом регионе Россия и Турция с 15 марта начнут совместное патрулирование. 

В меморандуме также отмечается, что урегулирование конфликта в Сирии не имеет военного решения.

Путин отметил, что Москва не всегда согласна с Анкарой в оценке происходящего в Сирии, но каждый раз в критические моменты сторонам удавалось находить точки соприкосновения. 

Эрдоган заявил, что стороны будут работать над возвращением в регион беженцев. Президент Турции также подчеркнул, что Анкара оставляет за собой право на ответные действия в случае нападения со стороны сирийских правительственных сил.

 



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