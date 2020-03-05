Скуловая имплантация в Москве

05.03.2020, 21:55, Новости дня

Ранее отсутствие в ротовой полости зубов, которые могли бы выполнять роль опор для мостовидной протезной конструкции, и отсутствие крупных фрагментов челюстной кости звучали для пациентов как приговор. Единственным вариантом протезирования в подобных случаях был съемный протез. А поскольку его ношение сопровождалось массой неудобств, подобная перспектива мало радовала пациентов. В качестве альтернативы в подобных случаях можно было выбрать имплантацию. Но такая процедура стоит слишком дорого, поэтому доступна далеко не всем. Да и установить импланты при условии отсутствия крупных фрагментов кости ранее было невозможно. Поэтому стоматологами была разработана новая программа, позволяющая в короткие сроки восстановить зубной ряд — скуловая имплантация.

Эффективность и надежность

Скуловая имплантация дает возможность устанавливать импланты без наращивания челюстной кости, поскольку в процессе протезирования доктор будет использовать для установки протеза плотную скуловую ткань.

Такая программа пользуется спросом, но не относится к числу абсолютно безопасных методов. Как и у большинства процедур, у скуловой имплантации есть противопоказания. Установка протеза при условии их обнаружения запрещена. Поэтому с целью предотвращения развития осложнений перед прохождением процедуры следует проконсультироваться с врачом-имплантологом.

Выбор клиники

Сегодня пройти процедуру скуловой имплантации предлагают многие клиники. Но не стоит спешить с выбором. Медицинское учреждение, в котором будет проводиться протезирование, должна иметь официальную лицензию, дающую право на проведение соответствующей деятельности. Обращаться в медицинские учреждения, не имеющие такого документа, не рекомендуется. В данном случае велик риск врачебных ошибок.

Доктор, проводящий процедуру, также должен иметь сертификат, подтверждающий факт прохождения обучения. Используемые импланты должны соответствовать высоким показателям качества, примером таких материалов являются импланты швейцарской компании Nobel Biocare (Нобель Биокаре).

Нужно ли готовиться к процедуре?

Данная программа не предусматривает подготовки со стороны пациента. Все действия, необходимые для подготовки ротовой полости к установке имплантов, проводит имплантолог.

Перед тем, как установить скуловой имплант, доктор осмотрит ротовую полость, запломбирует или удалит разрушенные зубы, а также отправит пациента на КТ и анализы, позволяющие получить полную информацию об общем состоянии здоровья обратившегося за помощью человека. При условии обнаружения противопоказаний к проведению процедуры имплантация проводиться не будет.

Полный перечень информации об особенностях проведения процедуры можно получить только у лечащего врача.

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