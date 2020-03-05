«А борщ и котлеты останутся при мне»: Памфилова объяснила принцип голосования

05.03.2020, 21:54, Новости дня

За поправки придется голосовать целиком, а не выборочно, но время для изучения всего пакета и принятия для себя решения есть, пояснила глава ЦИК.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова вынуждена была чуть ли не пальцах объяснять россиянам, почему придется голосовать за все поправки целиком, а не по отдельности. На Общероссийском электоральном форуме, который сегодня состоялся в Стрельне, кого-то из присутствующих очень интересовал этот вопрос. Вот Памфилова и сделала это так, чтобы было подоходчивей и яснее, на примере комплексного обеда, сообщает РИА Новости.

Итак, в комплексный обед входят борщ, котлеты и винегрет, который не нравится тому, кто собирается поесть. А придется решить: отказаться от всего обеда или все-таки взять вместе с винегретом, от которого «ни холодно, ни жарко», но зато «борщ и котлеты останутся», разложила по полочкам Памфилова.

При этом она добавила, что каждый россиянин имеет возможность предварительно прочесть и изучить все поправки, есть время подумать, взвесить, определить как и что, и сделать вывод, что перевешивает. Надо отметить, что большинство россиян положительно воспринимают необходимость перекроить Основной закон страны.