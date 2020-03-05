«Аптечная блогерша» Диденко расскажет детям о смерти их отца с помощью мультфильма

05.03.2020, 21:54, Новости дня

Екатерина Диденко продолжает записывать сторис и общаться с подписчиками.

Одним из погибших на вечеринке с купанием в бассейне с сухим льдом стал муж популярной «аптечной блогерши» Екатерины Диденко, Валентин. Похороны отца семейства уже прошли, а гражданкатак и не знает, как сказать об этом двоим детям, лишившимся отца из-за смертельной шалости.

У Валентина и Екатерины двое детей – старшая Настя и младший Андрей. Диденко решила, что расскажет им о трагедии при помощи мультфильма. Как именно она сделает это, блогерша не уточнила.

«Расскажу, когда с психологом проконсультируюсь. Хочу связать с любимым мультиком Насти «Холодное сердце», — заявила Диденко. По сюжету мультфильма, родители главных героинь отправились в морское плавание, и корабль потерпел крушение.

«Аптечная блогерша» продолжает записывать сторис и общаться с подписчиками в Instagram. В частности 5 марта она сообщила, что переживать горе ей особенно тяжело, так как оба ребенка болеют, и он злится и срывается на них. По словам Диденко, общение в соцсети облегчает ее страдания. Напомним, что ранее оценку поведения блогерши дал профессиональный психотерапевт.

Злополучная вечеринка состоялась 28 февраля в банном комплексе «Девятый вал» в Москве. Супруг Екатерины решил сделать ей сюрприз и заказал 25 кг сухого льда, который затем вывалил в бассейн. Гости начали прыгать в покрытую густым паром воду. В итоге от нехватки кислорода погибли три человека, в том числе сам Валентин. Еще шестеро оказались в больнице.

Диденко, ведущая в Instagram блог о лекарствах, после смерти мужа продолжила писать посты и сторис, а также отправилась на шоу «Пусть говорят», где упрекнула врачей в некачественном оказании помощи пострадавшим в бассейне.

Тело мужа, согласно его прижизненой воле, Диденко кремировала. После похорон он рассказала о его последнем подарке для нее.

Напомним, что накануне СМИ описали, как можно устроить вечеринку с сухим льдом без опасности для жизни.