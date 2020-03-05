Трогательное объявление о пропаже котика умилило горожан

05.03.2020, 21:54, Новости дня

Девочка решила помочь пожилым соседям, у которых пропал питомец, сделала забавный рисунок и повесила на подъезде.

Пара пенсионеров подмосковного рода Балашиха потеряли своего кота. Соседская девочка горевала вместе с ними и захотела как-то помочь. Она взяла лист бумаги, нарисовала потеряшку и написала «особые приметы» — «с палёными усиками, с отличающей полосой на голове черного цвета, белые лапки», передает подробности Телеграм-канал Life Shot. Малышка повесила свое творение на двери подъезда. Фото объявления быстро подхватили паблики. Пользователи назвали его самым милым и трогательным.

Но самое интересное случилось потом. Пожилые люди через какое-то время обнаружили котика в шкафу. Тот облюбовал себе местечко в уголке и заснул. А когда муж с женой не увидели любимца на привычном месте, не на шутку взволновались. Известно, что большая часть населения считаются заядлыми кошатниками. В некоторых городах даже открывают котокафе. Несколько лет назад артисты балета в Перми даже организовали «кошачий вальс» — благотворительную фотосессию с бездомными котиками, чтобы отдать тех в надежные руки.



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