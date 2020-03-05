Fox News — «Нам нравится троллить!» — пока демократы выбирают лидера, Трамп высмеивает их на митингах

05.03.2020, 21:54, Новости дня

Президент США Дональд Трамп устраивает людные, шумные митинги в каждом штате, где проходят праймериз Демократической партии. Таким образом глава Белого дома отвлекает внимание от своих соперников, отмечает Fox News. На одном из митингов глава государства признался, что любит заниматься троллингом.

МАРИ ХАРФ, ведущая Fox News: Президент Трамп снова соперничает за внимание с демократами, баллотирующимися на выборах 2020 года. Он проводит митинг в Северной Каролине и заявляет своим сторонникам, цитирую: «Нам нравится троллить!» Мишенью для президента стали Джо Байден и Берни Сандерс. Посмотрите.



ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Наша страна сильнее, чем когда-либо. Вы слышали об энтузиазме по поводу Безумного Берни — и это правда, у него есть кое-какой энтузиазм, но гораздо меньше, чем у нас! Мало энтузиазма по поводу Байдена. Я думал, он на днях отказался от президентства, потому что он сказал, что баллотируется в сенат. Сегодня он заявил «суперчетверг»*, он с нетерпением ждёт суперчетверга!

МАРИ ХАРФ: Стратегию президента прокомментировал Politico, цитирую: «К Трампу приходят большие шумные толпы после многонедельного просмотра телевизионной агитации демократов. Таким образом, президент вклинивается в новостной цикл, и его освещает больше репортёров, чем могло бы в других обстоятельствах».

Итак, Брет, президент поступал так перед каждыми праймериз…

БРЕТ БЭЙЕР, ведущий Fox News: Вы действительно думаете, что ему нравится троллить? Вы уверены?

(Смех.)

ХАРРИС ФОЛКНЕР, ведущая Fox News: Я считаю, это нужно положить на ритм: «Ему нравится троллить? Вы уверены?» Это почти песня!

МАРИ ХАРФ: Я хочу сказать, что он делает это по случаю каждых праймериз…

ХАРРИС ФОЛКНЕР: Да!

МАРИ ХАРФ: …и к нему приходят большие толпы. Но кто эти люди — его верный электорат? Или он пытается повлиять на демократические праймериз? Какую цель он здесь преследует?

БРЕТ БЭЙЕР: Похоже, что в некоторых случаях это развлечение, и он действительно развлекает толпу. И на этих его мероприятиях люди смеются. И, делая это, он «закрепляет» эти именования, как в 2016 году с «Вялым Джебом» и «Маленьким Марко». Теперь это приклеилось. Теперь у нас «Сонный Джо», и «Безумный Берни», и «Мини Майк». И то, как он наклоняется к микрофону, комментируя дебаты… Мы показывали это Майку Блумбергу вчера, в самом конце…

ХАРРИС ФОЛКНЕР: Да, это было весело, его реакция!

БРЕТ БЭЙЕР: …и он отреагировал. Да.

МЕЛИССА ФРЭНСИС, ведущая Fox News: Я просто думаю… Это ведь так интересно, потому что… Как выразилась (ведущая Fox Business. — ИноТВ) Кеннеди, он плюхается брюхом посреди каждого штата, где у них проходят праймериз, и как бы забрызгивает демократов водой.



Если посмотреть на эти его митинги, статистика, публикуемая позже, гласит, что 25 процентов (пришедших на митинг. — ИноТВ) — цифры разнятся от штата к штату — это демократы. Есть и независимые. Сначала я подумала, что избирательный штаб, может быть… скажем так… фабрикует эту статистику…

ГОЛОС: Нет!

МЕЛИССА ФРЭНСИС: Но потом ты понимаешь, что это такое: это стендап, это развлечение. И все идут… По телевизору показывали одного демократа, который сказал: «Меня притащили друзья». Это шоу в городе, причём бесплатное. И все идут!

Дата выхода в эфир 03 марта 2020 года.

* На предвыборном мероприятии 02 марта 2020 года Джо Байден, перепутав дни недели, призвал своих сторонников прийти на выборы в «суперчетверг», а не в супервторник — традиционный день праймериз в большинстве штатов США (прим. ИноТВ).