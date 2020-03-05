Скандалы: В Форте-деи-Марми нет проблем с мусорными свалками

05.03.2020, 21:52, Разное

Дочь губернатора Московской области Андрея Воробьёва стала владелицей виллы с бассейном в Италии за 350 млн рублей

Пока жители Подмосковья протестовали против появления новых свалок, семья губернатора Московской области Андрея Воробьёва обосновалась в Италии, подальше от мусорных полигонов. «База» и телеграм-канал «Жаба и Гадюка» провели совместное расследование и выяснили, что в конце января 2019 года дочь подмосковного губернатора, 25-летняя Екатерина Воробьёва, вместе с мужем Марком Типикиным купили виллу на итальянском курорте Форте-деи-Марми, который ещё называют Апуанской Ривьерой. Согласно документам, недвижимость оформлена в равных долях на Екатерину и Марка.

Речь идёт о коттедже площадью 341 квадратный метр на улице Giuseppe Viner, 142. Сам участок площадью 27 соток.

При этом в кадастровой выписке и кадастровой карте указан только дом, а на спутниковых снимках видна ещё и пристройка с бассейном.

Возможно, Воробьёва и Типикин привнесли русскую традицию — не регистрировать постройки, чтобы не платить налоги на недвижимость.

Дом находится далеко не на первой линии, до пляжа идти чуть больше километра. Но даже такой дом стоит недёшево.

По оценкам экспертов по зарубежной недвижимости, такой дом может стоить 4–6 млн евро (около 300–450 млн рублей). Вот дом примерно такой же площади, как у Воробьёвых, и на таком же удалении от моря оценивается в 5 млн евро.

А вот ещё одно предложение на сайте другого агентства недвижимости за 6 млн евро.

В Тоскане дочь и зять Воробьёва окажутся в неплохой компании. Здесь расположена вилла у банкира Олега Тинькова, в разные годы здесь жили глава Счётной палаты Алексей Кудрин, бывший вице-премьер Александр Хлопонин, миллиардер Олег Дерипаска и многие другие. Журналисты утверждали, что и предшественник Воробьёва на посту, экс-губернатор Борис Громов, также здесь часто бывал.

Кстати, гражданская жена Андрея Воробьёва, судя по её «инстаграму», тоже любит Италию и регулярно размещает фото из поездок по этой стране.

При этом вряд ли 25-летняя дочь губернатора Подмосковья и её муж могли купить коттедж за свои деньги. У Екатерины Воробьёвой никогда не было своего бизнеса, её муж, согласно базе «Контур.Фокус», в 2017 году значился совладельцем трёх компаний, но затем избавился от бизнеса. И лишь в феврале 2020-го он зарегистрировал ИП для сдачи недвижимости внаём.

Так что, скорее всего, дорогая недвижимость была куплена родителями Екатерины и Марка. Впрочем, согласно последней декларации, Андрей Воробьёв за весь 2018 год заработал чуть более 95 млн рублей. Даже если бы он отдал дочери все заработанные деньги за два года, их тоже не хватило бы на приобретение итальянского дома (в 2017 году он задекларировал 53 млн руб.).

В свою очередь у отца Марка Типикина, Павла Типикина, дела тоже обстоят не настолько хорошо, чтобы дарить молодым виллу в Италии. Ещё в декабре 2018-го Центробанк отозвал лицензию у «Руссобанка», совладельцем которого и был Типикин-старший, «за неоднократные нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

«Екатерина Воробьёва — совершеннолетняя. Ни она, ни её муж не являются госслужащими, не работают в правительстве Московской области. Насколько известно из открытых источников, Марк Типикин — бизнесмен. Пресс-служба губернатора и правительства Московской области не имеет и не может иметь информации о принадлежащей ему и его жене собственности или иных активах», — так прокомментировали итальянскую виллу дочери губернатора в его пресс-службе. «База» отправила запрос и самой Екатерине Воробьёвой. На момент публикации материала ответа от неё мы не получили.

Екатерина Воробьёва и Марк Типикин поженились в сентябре 2017 года. Банкет прошёл в пятизвёздочном отеле Four Seasons на Охотном Ряду. Для молодожёнов, в частности, выступили Михаил Шуфутинский, Хор Турецкого и певица Глюкоза. Как писали тогда СМИ, только свадебный торт обошёлся родне Воробьёвой и Типикина в 880 тысяч рублей.

Правда, сейчас молодые вряд ли смогут наслаждаться отдыхом на вилле — сейчас в Италию ездить совсем небезопасно из-за вспышки коронавируса. Эта страна занимает первое место в Европе по числу заболевших COVID-2019, там погибли уже более ста человек, а заразились почти три тысячи. Эпицентром эпидемии стал регион Ломбардия. Итальянские власти временно закрыли театры, музеи, галереи, библиотеки.

МИД РФ рекомендовал россиянам временно отказаться от поездок в Италию, а Ростуризм призвал турфирмы приостановить продажу туров туда. Как ранее сообщала «База», первым заболевшим COVID-2019 в Москве стал 29-летний сотрудник РФС Давид Беров, вернувшийся именно из Италии.