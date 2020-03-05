Глава Черновицкой ОГА заявил, что жители области не сообщают о симптомах ОРВИ, опасаясь неадекватной реакции соседей

05.03.2020, 21:43, Новости дня

В Черновицкой области люди боятся сообщать о симптомах ОРВИ, опасаясь неадекватной реакции соседей. Об этом на брифинге 5 марта заявил председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук. Трансляция брифинга велась на странице ОГА в Facebook.

“Есть случаи, когда люди, которые ощущают симптомы [ОРВИ], боятся обратиться за помощью к врачам. Они боятся и переживают: если это станет известно, для них могут быть негативные последствия со стороны соседей”, – сказал он.

Чиновник призвал людей, которые ощущают какие-либо симптомы заболевания, идти в больницу и “не обращать внимания на эти обстоятельства”.

В начале недели в Черновцах был подтвержден первый случай заражения коронавирусной инфекцией в Украине: житель областного центра заболел после путешествия по Италии со своей супругой. В этот же день жену первого заразившегося коронавирусом украинца увезли на обсервацию после протестов соседей. При этом у женщины не было никаких симптомов заболевания.

Кроме того, массовые протесты против размещения граждан Украины и иностранцев на обсервацию проходили в Новых Санжарах Полтавской области.

Осачук выразил надежду, что подобные акции не повторятся: “Верю, что мы уже прошли этот этап и достучались до всех наших сограждан”.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя. 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. В Китае по состоянию на 5 марта коронавирусом заболело 80 409 человек, 3012 из них умерли. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 4 марта за пределами материкового Китая зарегистрировано 12 668 случаев заражения коронавирусом в 76 странах, 214 человек скончались. В частности, в Италии заразилось 2706 человек, 107 из них умерли.

Кроме жителя Черновицкой области, пять украинцев заболели за границей: четверо – на борту круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Иокогаме (одну из заболевших уже выписали из больницы), одна – в Италии. 

Кроме того, в Черновицкой области от 11 до 13 человек с гриппоподобными симптомами проверяют на инфицирование коронавирусом SARS-CoV-2.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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