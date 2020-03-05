Недоверие Рябошапке. Как голосовали фракции Верховной Рады

05.03.2020, 21:43, Новости дня

Представители четырех фракций и групп голосовали 5 марта за постановление Верховной Рады о недоверии генеральному прокурору Руслану Рябошапке, результаты голосования приведены на парламентском интернет-портале.

Всего за выражение недоверия, которое влечет за собой отставку, высказались 263 народных депутата:

«Слуга народа» – 179 «за», шесть «против»;

«Оппозиционная платформа – За жизнь» – 36 «за»;

«За майбутнє» – 15 «за»;

«Довіра» – 16 «за»;

внефракционные – 17 «за».

12 депутатов из фракции «Голос» проголосовали против постановления. Члены фракций «Европейская солидарность» и «Батьківщина» при голосовании воздержались.

Авторы постановления о недоверии вменяли генпрокурору отсутствие прогресса в делах экс-замсекретаря СНБО Олега Гладковского, мэра Львова Андрея Садового, замалчивании хода расследования деятельности компании Burisma и т.д.

Рябошапка выступил в парламенте с отчетом; в конце речи он заявил: «Я не стал ничьим слугой. Был и есть независимым. А независимого прокурора нельзя заставить. Его можно только уволить. Я ухожу. Но ухожу для того, чтобы вернуться».