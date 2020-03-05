Не трогайте! Простой способ не подхватить COVID-19

05.03.2020, 21:42, Новости дня

Коронавирус передается воздушно-капельным путем. Когда инфицированный человек чихает или кашляет, в воздух попадают частицы слизи и слюны, которые содержат вирус. Эти частицы могут оседать на разных поверхностях, в них вирус остается живым некоторое время.

Когда мы касаемся загрязненных поверхностей, вирус может оказаться на руках. Заражение происходит при касании глаз, носа или рта немытыми руками.

Трогать лицо – привычка, от которой очень сложно избавиться. О том, как часто люди касаются лица руками, мы писали в отдельном материале. New York Times дает читателям советы, что делать, чтобы как можно реже трогать лицо.

«Эту привычку очень сложно побороть, потому что мы все делаем это, и часто мы даже не осознаем этого», — сказала New York Times доктор Ванесса Раабе (Vanessa Raabe), доцент Нью-Йоркского университета.

Вот несколько рекомендаций, которые могут пресечь заражение.

Носите с собой салфетки

При настоятельном желании почесать лицо, потереть нос или поправить очки, это можно сделать не пальцем, а при помощи салфетки. Она также поможет понадобиться, если вам захочется чихнуть или кашлянуть.

Выявите триггеры

«Осознайте свои триггеы», — утверждает доктор Раабе.

В течение дня делайте паузы, чтобы отследить компульсивное поведение. Если вы знаете, кода и почему вы трогаете лицо, то можно обращаться к корню проблемы, чтобы получить ее эффективное решение. Например, если вы трете глаза, потому что они пересыхают, можно использовать увлажняющие капли. Если вы любите подпирать голову рукой или поправляете ей волосы – знайте об этом.

Доктор Джастин Ко, дерматолог, профессор Стендфордского медицинского центра, предлагает пациентам, которые носят контактные линзы, подумать о ношении очков, чтобы меньше тереть глаза. «Аналогично, хотя маски не очень эффективны в профилактике передачи вируса, они могут быть довольно полезны как физический барьер против касания носа или рта», — утверждает он.

Пусть руки будут заняты

Поддержание занятости рук мячиком для снятия стресса или другим предметом может помочь трогать лицо реже, считают врачи, согласно New York Times. Выбранный для этого объект нужно регулярно чистить или обрабатывать антисептиком.

Использование мыла с выразительным запахом или лосьона тоже может помочь, считает Зач Сикора, клинический психолог из Северо-западного медицинского центра. Когда вы будете подносить руки близко к лицу, запах может помочь осознать это.

Расслабьтесь

«Мой общий совет – люди прежде всего должны попробовать снизить уровень стресса, как противоположность навязчивым волнениям по поводу того, что они трогают. Стресс влияет на иммунную систему. Чем больше вы ему подвержены, тем больше вы снижаете способность организма бороться с инфекцией», — сказал New York Times Стью Шенкман, психиатр, профессор Северо-западного университета.

Он добавил, что его волнуют эффекты ритуализированного поведения, например, щелканье резиновым браслетом по запястью каждый раз после касания лица. По его мнению, более эффективно стараться находиться в настоящем моменте, практиковать медитацию, осознанное наблюдение и фокусироваться на дыхании.

Если руки чистые, касания лица не опасны. «Это естественное поведение, свойственное всем нам. Это не конец света», — утверждает Шенкман.