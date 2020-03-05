Врач рассказал о трёх самых эффективных средствах для дезинфекции способах их использования

05.03.2020, 21:37, Разное

Врач-инфекционист Юрий Зинченко пояснил о трёх самых эффективных средствах для дезинфекции, и как правильно их использовать. В числе продуктов оказались спиртовые салфетки, мыло и антисептик.
Если под рукой не оказалось мыла, то его могут заменить другие антисептики. К самым эффективным средствам по борьбе с микробами специалист отнёс спиртовые салфетки и антисептик. При этом, первые уступают по своей действенности. Всё дело в том, что при открытии упаковки нарушается герметичность, а это может привести к испарению спиртов и соответственно к снижению антисептического действия салфеток.

По мнению Юрия Зинченко, антисептики лучше борются с микробами. Некоторые из них способны даже убить ВИЧ-инфекции, а также возбудителей туберкулеза. Тем не менее, не все подобные средства одинаково хорошо справляются со своей задачей. Эксперт отмечает, на бактерии воздействуют только те из них, в которых содержится не меньше 70% спирта. Не менее важным является умение правильно использовать средство. Несколько капель антисептика не смогут справиться с дезинфекцией рук. Для того, чтобы реально уничтожить все микробы на поверхности кожи, необходимо полностью облить её средством и просто дать высохнуть. Без сомнения, этот способ — не самый экономный.

Врач-инфекционист всё же рекомендует использовать мыло. Оно является самым бюджетным и наиболее эффективным средством. Специалист советует мылить руки на протяжении 30 секунд и делать это несколько раз подряд. «Если трехкратно намылить, то практически на 100% микробы уходят с рук», — объяснил Юрий Зинченко.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.01 / Ученый Андрей Киселев объяснил резкое потепление в России

05.03 / Мнение: Сравнение военной мощи, постсоветская армия и 700 миллионов против России

08.02 / Мнение: Союзники

10.01 / Вера Брежнева поделилась с подписчиками философскими мыслями о жизни

14.02 / Мнение: Почему страдает порноактриса

03.03 / Мнение: Чем Выскочки отличаются от троллей?

08.02 / Redmi 9 и Redmi Note 9 могут получить огромную популярность

06.03 / Юлия Снигирь, Полина Гагарина, Ксения Собчак и другие гости показа Rasario

28.12 / Мнение: Надежда на улиток

31.12 / Мадонна планирует свадьбу с избранником моложе себя на 36 лет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика