Актер из «Сватов» Николай Добрынин обеспокоил поклонников своим изможденным видом

05.03.2020, 21:37, Разное

Фанаты начали беспокоиться за здоровье актера Николая Добрынина, известного по роли Митяя в сериале «Сваты». Знаменитость осунулся и заметно похудел.
В интернете появился фотоснимок, сделанный во время спектакля «Близкие люди», где артист играет одну из ведущих ролей. На данном изображении Николай Добрынин смотрится очень положительно, но его похудевшая фигура вызвала опасения у поклонников. Они высказали предположение, что на внешний вид кинодеятеля мог оказать существенное влияние загруженный график съемок, и Добрынин заметно перетрудился, занимаясь творческой деятельностью без выходных. Прозвучала версия о серьезной болезни актера, а некоторые фолловеры посчитали, что он не только похудел, но и постарел.

Продюсеры популярного телесериала «Сваты» рассказали об окончании процесса создания зимних серий проекта, но работа будет продолжена летом. На этот раз «Сватов» снимают возле столицы Белоруссии Минска. О том, что процедура выпуска новых серий не завершена, говорил и Федор Добронравов. При этом, где станут снимать очередные эпизоды сериала, знаменитый актер сказать не смог.



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