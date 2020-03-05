Наука: Городской шум утяжеляет инсульт

05.03.2020, 21:25, Разное

Жизнь в шумном окружении увеличивает первичную тяжесть ишемического инсульта, а жизнь в озелененном и более тихом районе – уменьшает. К такому выводу пришли исследователи из Hospital del Mar Medical Research Institute в Барселоне и опубликовали свои изыскания в журнале Environmental Research.

Авторы работы воспользовались базой данных по ишемическим инсультам в Барселоне за 2005-2014 годы, адресами 2761 пациентов и двумя другими массивами данных. В их число вошел нормализованный индекс озеленения (Normalized Difference Vegetation Index, NDVI), основанный на спутниковых снимках Барселоны, а также уровни дневного, вечернего, ночного и общего уличного шума, основанные на так называемых муниципальных шумовых моделях (такие есть в Барселоне). Кроме того, учитывалось загрязнение воздуха твердыми частицами.

Из трех показателей удивительным оказался один: содержание твердых частиц в воздухе никак не сказывалось на степени тяжести инсульта. А вот остальные два параметра предсказуемо коррелировали: степень озеленения вокруг жилья снижала риск развития тяжелых форм инсульта, а вот общий уровень уличного шума, связанный с дорожным движением – повышал.

Добавим от себя, что новое исследование ничего вообще не говорит о риске развития самого инсульта как такового. Здесь изучались именно данные пациентов, у которых инсульт уже возник. Было бы интересно узнать, как окружение влияет на риски развития острых нарушений мозгового кровообращения в целом, и есть ли эти риски, если исключить другие возможные факторы риска (например, повышенное артериальное давление, уровень холестерина или лишнюю массу тела).