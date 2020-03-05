Наука: Зеленые насаждения могут снизить преступность

05.03.2020, 21:25, Разное

Проблема влияния окружающей среды на человеческое сознание обсуждается достаточно давно и интенсивно. Ученые из Университета Вирджинии постарались разобраться, какую роль в этом процессе играют зеленые насаждения и их организация.

Проект стартовал еще в Корнелльском университете, после чего результаты решили обобщить с итогами других исследований, которые также рассматривали связь между озеленением и преступностью (чем больше было зеленых насаждений, тем меньше наблюдалось общественных беспорядков). Исследователи задали целый ряд вопросов. Почему существует подобная связь? Есть ли способ найти решение, которое позволило бы уменьшить реальные риски? В итоге они смогли собрать полноценный обзор работ и выявить несколько ключевых моделей, которые могут помочь городским властям и местным жителям.

Для этого авторы рассмотрели более 14.000 статей. Обзор был трудоемким, так как подобный кейс предполагает, что связь будут рассматривать с самых разных позиций. Это сочеталось с достаточно большим спектром исследованных правонарушений. Однако исследователи все же смогли найти определенные шаблоны. К примеру, в девяти исследованиях изучалось влияние зеленых насаждений на насилие с применением огнестрельного оружия. В шести из них пришли к выводу, что озеленение снижает уровень преступности, а три – что не дает никаких результатов.

«Рассматривая все эти исследования, мы смогли предложить возможные пути [снижения уровня преступности] и составить общую картину того, почему это происходит как с точки зрения насилия с применением оружия, так и с точки зрения общего уровня преступности. Лично для меня сценарий мечты – повысить осведомленность об общей и экономической эффективности этих стратегий. Наша следующая цель состоит в том, чтобы разработать руководящие принципы проектирования того, как нужно, к примеру, создавать сад или небольшой общественный парк, чтобы усилить возможные позитивные эффекты зеленой зоны, а также предоставить практическую информацию для ландшафтных дизайнеров и всех тех, кто будет заниматься благоустройством территорий», — говорит Хессам Садатсафави (Hessam Sadatsafavi), один из авторов работы.

Исследование опубликовано в журнале International Journal of Environmental Research and Public Health. Напомним, что еще одно исследование показало, что в озелененных и менее шумных районах города средняя тяжесть инсульта тоже меньше.