Арина Шарапова оконфузилась на съёмках программы «Доброе утро»

05.03.2020, 21:07, Разное

Арина Шарапова опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram видеоролик, продемонстрировав фанатам, как оконфузилась на съемках. Телеведущая оказалась в неловкой ситуации во время работы над эфиром передачи «Доброе утро», посвящённым Международному женскому дню.

Арина Шарапова показала своим поклонникам, что умеет над собой посмеяться, не став скрывать от них комичную ситуацию, в которую она попала. Телеведущая делала сюжет, посвящённый предстоящему празднику, в котором говорили о цветах. Подойдя к вазону с тюльпанами, знаменитость хотела его поднять, но наклонила тару для растений слишком сильно и те начали выпадать. Желая исправить данную оплошность, телевизионный деятель постаралась что-то предпринять, но любые её попытки приводили к ещё худшему результату. Кроме того, осознавая глупость своего положения, звезда начала смеяться, а это также не добавило ей сосредоточенности в деле, которое и так было провалено. В итоге Арина Шарапова смирилась и, попрощавшись с продавцом, ушла из торгового павильона.

Поклонники поблагодарили кумира за публикацию, которая многим подняла настроение. Пользователи Сети отметили, журналистка показала профессионализм и даже такую глупую для себя ситуацию смогла передать с интересом, заинтересовав зрителя. Другие отметили, рассыпанные цветы являются знаком того, что все букеты должны падать к её ногам.

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