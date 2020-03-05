Светлана Бондарчук и другие на презентации бренда TOSKVA в Санкт-Петербурге

05.03.2020, 21:05, Разное

Первыми изделиями TOSKVA в 1996 году были футболки, выпущенные минимальным тиражом для поддержания музыкального проекта BESTINSPACE. Вплоть до 2019 года ограниченные серии футболок с необычными принтами чаще всего доставались друзьям и поклонникам BESTINSPACE, формируя вокруг него свое коммьюнити. В 2019-м Светлана Бондарчук предложила сделать TOSKVA доступным fashion-брендом не только для друзей.

Полтора года назад я познакомилась с Глебом и сразу увидела в этих вещах серьезный потенциал. Пока коллекция состоит из пяти базовых предметов, и я не думаю, что она должна расширяться до полноценной модной гаммы с платьями, юбками, пальто и пиджаками. Но каждый сезон в нее будут добавляться мои любимые вещи по одной в каждой коллекции. В моем активе коллаборации со многими дизайнерами и сотрудничество в качестве амбассадора с известными во всем мире модными домами, но сама одежду я создаю впервые. И мне бы не хотелось останавливаться только на футболках и худи,я уверена, мой потенциал гораздо больше. Мне нравится философия Глеба, которая передает сильный посыл через очень простые принты. Я верю, что через пару сезонов TOSKVA будет одним из любимых брендов у многих людей и далеко за пределами Москвы,

— сказала Светлана Бондарчук.

TOSKVA в своем нынешнем воплощении — результат совместного творчества Светланы и дизайнера Глеба Gafl’a Ильюши. Это базовые вещи вне времени, со своей философией и характером, которые позволяют безошибочно вычленить «своих» в большом городе. Мягкий хлопок, монохромность и лаконичность дизайна — отличительные черты этой одежды.

Юлия Воронова Юлия Матвиенко Хатуля Авсаджанашвили и Светлана Бондарчук

Светлана Бондарчук и Сергей Харченко Николай Зверков

В коллекцию сезона весна-лето 2020 года вошли футболки, худи, джоггеры и свитшоты из мягкого brushed хлопка, а также «клубный» комбинезон one-piece с капюшоном. К базовым цветам -белому, серому и черному — добавился сезонный цвет минт. Это лаконичные вещи, которые идеально сочетаются с уже имеющимся гардеробом. Все вещи сделаны из натурального хлопка разной плотности и плетения,после нанесения принта они проходят дополнительную термическую обработку, чтобы стать еще мягче, но сохранять форму даже при длительной носке. На всех предметах одежды были использованы различные принты: котенок, символ независимости и индивидуализма, и псевдо-японский иероглиф, означающий «собака».

Не мог отказать себе в удовольствии и изобрел эти псевдо-японские надписи. Особенно забавно было наблюдать реакцию людей в Токио и видеть изумление в их глазах. Наверное, в будущем, с развитием технологий перевода в одной строчке мы будем использовать и кириллицу, и латиницу, и арабскую вязь и иероглифы.

Мы с моим партнером и соавтором Сергеем Харченко по-прежнему занимаемся музыкой и дизайном в BESTINSPACE. Логично, что,как многие скейтеры, серферы, музыканты и диджеи, мы придумывали одежду для себя. Наша TOSKVA — пример бренда, выросшего из коммьюнити людей, не связанных с модой.Светлана как раз привнесла в нее свой опыт и свое видение «настоящего» fashion. Мы сразу решили, что наша одежда должна быть экологичной и будем идти в эту сторону и в будущих коллекциях. Наши вещи довольно непритязательны — ты как бы встречаешься с любимой вещью, которая с тобой много лет,

— рассказал подробно о идее и дизайне Глеб.

Екатерина Смольникова Арам Мнацаканов и Наталья Малиновская

Одежду TOSKVA уже носят и любят Евгений Чичваркин, Евгений Хавтан, Вячеслав Петкун, Александр Яценко, Ксения Собчак, Надежда Оболенцева, Маша Федорова, Елена Лядова и другие селебрити.

Поддержать Светлану и Глеба в их fashion-дебюте пришли Сергей Харченко, Ольга Кредина, Ирина Оганова, Хатуля Авсаджанашвили, Юлия Матвиенко, Виктория Быкова, Жанна Долгополова, Анатолий Бузинский, Арам Мнацаканов с супругой Натальей Малиновской, Борис Пиотровский, Кира Турчак, Лиза Гусевская с мужем Ильей, Мария Чеблакова, Мария Железнова, Марина Грудинина, Екатерина Смольникова, Полина Сидихина, Шорена Джинали, Юлия Воронова и другие.

Одежду под брендом TOSKVA можно найти в бутиках Babochka в Санкт-Петербурге, в ЦУМе, AIZEL, LUKSE, а также в интернет-магазине toskva.com и в инстаграм бренда @toskva.