35 новых фильмов весны: Тильда Суинтон на улицах Лондона, Кира Найтли на конкурсе красоты и Александр Петров на поле

05.03.2020, 21:05, Разное

1

«Человек-невидимка», реж. Ли Уоннелл

Элизабет Мосс в фильме «Человек-невидимка»Классический сюжет из романа Герберга Уэллса под влиянием настроений эпохи MeToo претерпел серьезные изменения. Во главе угла теперь женщина — скромная девушка Сесилия (Элизабет Мосс) и ее история. А человек-невидимка тут — агрессивный бывший, абьюзер и склонный к насилию нехороший человек, с которым просто так и не расстаться. Невидимость как метафора вседозволенности и вездесущести — сюжет из школьной программы как повод поразмышлять о проблеме домашнего насилия и ответ на вопрос «Почему так сложно уйти от жестокого бойфренда?». Определенно, научно-фантастическая история Уэллса еще не видела такой трактовки.

Когда: с 5 марта

2

«Отель «Белград», реж. Константин Статский

Милош Бикович и Диана Пожарская в фильме «Отель «Белград»Серб, активно снимающийся на территории РФ, актер Милош Бикович теперь зовет российских зрителей к себе «домой» — в Белград. Там Милош возвращается к ставшему привычным для него амплуа — сердцееда и красавчика, а вдобавок еще и становится владельцем шикарного пятизвездочного отеля. Красивая жизнь заканчивается после конфликта с местным мафиози, из-за которого герой Биковича Паша вынужден жениться на дочке криминального авторитета. Да только в город как назло приезжает его не до конца позабытая бывшая (Диана Пожарская).

Внимательный телезритель увидит в этой весенней комедии продолжение популярного сериала «Отель «Элеон» — и окажется прав. Режиссер Константин Статский решил повторить опыт коллег, когда-то перенесших с малых экранов на большие проект «Кухня». Тот опыт оказался успешным. Посмотрим, как отнесется российский прокат к этому.

Когда: с 5 марта

3

«Вперед». реж. Дэн Скэнлон

Кадр из мультфильма «Вперед»Студия Disney совместно с Pixar выпускает аккурат на мартовские праздники новую сказочную историю для самых маленьких зрителей. На этот раз действие будет происходить в волшебном мире, населенном кентаврами, троллями, гоблинами и гномами, главными же героями станут братья-эльфы Йен и Барли Лайтфуты (в перевод с английского — «легконогие»). Хоть мир этих двоих и был когда-то полон чудес, сегодня вся магия из него исчезла, и сказочные обитатели, подобно людям, перемещаются на машинах и самолетах. Впрочем, положение дел сильно изменится после неожиданной находки, из-за которой братья отправятся в захватывающее путешествие.

Когда: с 5 марта

4

«Один вдох», реж. Елена Хазанова

Виктория Исакова в фильме «Один вдох»Иногда кино — это удивительная история, сценарий которой написала сама жизнь. Режиссер Елена Хазанова вдохновилась именно таким сюжетом: биографией «королевы фридайвинга» (погружения на большую глубину без специального оборудования) Натальи Молчановой. Пережив тяжелый развод, она в 40 лет увлеклась этим опасным видом спорта и кардинально изменила свою жизнь, навсегда вписав себя в историю как многократную чемпионку мира. Прообраз Молчановой для большего художественного вымысла в кино зовут Марина Гордеева, а играет этого персонажа актриса Виктория Исакова. Для подготовки к роли она сама год занималась фридайвингом и добилась определенных успехов.

Когда: с 5 марта

5

«Пиноккио», реж. Маттео Гарроне

Кадр из фильма «Пиноккио»

В 2015 году итальянец Маттео Гарроне уже пугал и увлекал нас своей интерпретацией классических тропов в картине «Страшные сказки». Принцы в этой картине были жестоки и трусливы, а за красотой принцесс неизменно скрывалась червоточина. В похожей тональности снял режиссер и свою новую сказку — экранизацию известного сюжета Карло Коллоди. Отца деревянного мальчика, который мечтает стать настоящим, из плоти и крови, сыграл великий Роберто Бениньи. Прекрасную Голубую Фею — муза модного дома Chanel и французская красавица Марина Вакт. Наверняка за очаровательным образом ее героини также будет скрываться какая-нибудь тайна.

Когда: с 12 марта

6

«Тихое место 2», реж. Джон Красински

Кадр из фильма «Тихое место 2″После успеха своего режиссерского проекта — апокалиптического триллера «Тихое место» — актер Джон Красински решил выпустить продолжение. Сам он по причинам сугубо сюжетного характера в кадре не появится, зато на экраны вновь вернется его супруга и звезда первой части Эмили Блант в роли Эвелин Эббот. Теперь Эвелин вместе с двумя детьми придется в одиночку противостоять страшным монстрам, которые способны услышать любой, даже самый тихий звук. Хотя, может, и не совсем в одиночку: в актерском составе проекта заявлены Киллиан Мерфи и Джимон Хонсу. Станут они союзниками или противниками героине Блант — узнаем совсем скоро.

Когда: с 19 марта

7

«Тайная жизнь», реж. Терренс Малик

Кадр из фильма «Тайная жизнь»На монтажном столе живого классика американского кино Терренса Малика часто исчезают сюжетные линии, а то и целые фильмы, а работавшие с ним актеры никогда не уверены, доживут ли их герои до премьеры. Особенно участились эти случаи в последние годы, когда Малик выпускал на экраны поэтические картины без четкого сюжета, но со множеством звезд и звучащими за кадром философскими сентенциями. Не отрицая красоты этих фильмов, фестивальные отборщики мэтра на киносмотры не приглашали. Но в мае прошлого года его опус «Тайная жизнь» оказался в конкурсе Канн.

Новый фильм Малика — история стройная и настоящая. В буквальном смысле: картина повествует о жизни австрийского фермера Франца Егерштеттера, чья судьба оказалась перемолота жерновами Третьего рейха. Отказавшись примыкать к рядам нацистской армии, он жестоко поплатился за свое решение. Вместе с тем, ужасов фашистской Германии в этом фильме вы не найдете: Малик по-прежнему во главу угла ставит красоту кадра и слова. Его описание будней одного маленького человека, пошедшего против огромной системы, длится три часа. В это время вмещены и прогулки по полям, и улочки затерянной в горах деревеньки Санкт-Радегунд, и низкие своды тюремной камеры, и щелчки затворов ружей — тайная внутренняя жизнь и судьба одного человека.

Когда: с 19 марта

8

«Номер один», реж. Михаил Расходников

Ксения Собчак в фильме «Номер один»Режиссер Михаил Расходников снял русскую комедию об ограблении, где в роли коварного похитителя — искусный вор Феликс, которого сыграл Филипп Янковский. Красть же он будет ни много ни мало шедевр Ротко под названием №1, расположенный аккурат в галерее богатого бизнесмена, женатого на бывшей супруге Феликса. В роли последней — еще одна звезда проекта, Ксения Собчак, которая, по ее признанию, с большим удовольствием согласилась сыграть в этом кино. «Я не профессиональная актриса, но мне регулярно присылают сценарии, чаще предлагая сыграть либо светскую львицу, либо саму себя, а мне это не очень интересно. А здесь такая классная роль аферистки международного масштаба», — объяснила свое решение Ксения Анатольевна.

Когда: с 19 марта

9

«Афера в Майами», реж. Оливье Ассайас

Пенелопа Крус в фильме «Афера в Майами»Мастер психологических драм, француз Оливье Ассайас решил обратиться к драме уже криминальной и 90-м годам прошлого века. В центре повествования — конфликт между США и Кубой и шпионы из последней страны, которые пытаются предотвратить на территории штата Флорида организованные враждебными американскими группировками теракты. Перестрелки, двойные игры, опасные мужчины и коварные женщины — все это будут разыгрывать на экране главные испаноязычные актеры планеты. А точнее — Пенелопа Крус, Эдгар Рамирес, Гаэль Гарсиа Берналь и Анна де Армас. Кстати, на английском название фильма звучит как Wasp Network («Осиная сеть»), что куда больше подходит под описание такой картины. Название же оригинала этого сюжета — книги Фернандо Морэ «Последние солдаты на Холодной войне» — так и вовсе донельзя поэтичное.

Когда: с 19 марта

10

«Мулан», реж. Ники Каро

Кадр из фильма «Мулан»Медийный гигант «Дисней» продолжает выпускать все новые игровые переосмысления своих же популярных мультфильмов. Теперь, вслед за «Золушкой», «Красавицей и Чудовищем», «Аладдином» и «Королем Львом», на экраны выйдет новая художественная версия сказки про воительницу Мулан. Рассказывать историю необычной диснеевской принцессы, которая переодевается в мужчину, чтобы вступить в ряды армии, будут со всем драматизмом и серьезностью и даже без присущих подобным фильмам элементов мюзикла. Из сюжета пропал и дракончик Мушу, и даже возлюбленный Мулан: к чему романы и сказочные элементы, когда на кону стоит судьба родины и борьба с Северными захватчиками, которые надвигаются на Китай. Зато к проекту присоединились китайские суперзвезды Джет Ли и Гун Ли: первый сыграл Императора, вторая — коварную колдунью.

Когда: с 26 марта

11

«На острие», реж. Эдуард Бордуков

Стася Милославская в фильме «На острие»

Кино про футбол, баскетбол, хоккей и даже фридайвинг в российском кинематографе уже снято. Пришло время и первой картины про фехтование, причем на саблях. Звание лучшей саблистки здесь носит признанная чемпионка Александра Покровская (Светлана Ходченкова), на пятки же ей наступает молодая конкурентка из провинции Кира Егорова (Стася Милославская). Соперничество, интриги и неожиданная дружба двух противниц — все это обещают нам в трейлере новой картины Эдуарда Бордукова. Кстати, этот режиссер в прошлом уже снимал кино о борьбе двух футбольных команд — малобюджетный хит «Коробка» — теперь же взялся за одиночное противостояние.

Когда: с 26 марта

12

«Sheena667», реж. Григорий Добрыгин

Юлия Пересильд и Владимир Свирский в фильме «Sheena667»

Актер Григорий Добрыгин несколько лет снимал короткометражки, а в прошлом году «дорос» и до полного метра: сначала его картину с загадочным названием «Sheena667» показали на кинофестивале в Роттердаме, а потом и в Сочи на «Кинотавре». Странная комбинация цифр и букв здесь — не кодовое слово, а ник вебкам-модели, которую случайно находит на тематическом сайте главный герой Вадим (Владимир Свирский). Находит — и словно проваливается в кроличью нору интернет-переписок и роликов, все больше забывая о реальном мире и супруге Ольге (Юлия Пересильд). Вместе с тем, кино Добрыгина — не столько про измену или тлетворное влияние сети на нашу жизнь. Его «Sheena667» — скорее, исследование человеческой природы, механизмов любви и чувства одиночества, которое на фоне заснеженного Вышнего Волочка, где и происходит основное действие, чувствуется особенно остро.

Когда: с 26 марта

13

«Новые мутанты», реж. Джош Бун

Кадр из фильма «Новые мутанты»Казалось бы, сколько уже было снято кино про мутантов, людей со суперспособностями, великой силой и великой же ответственностью. Но на авансцену продолжают выходить все новые и новые герои. На очереди — 13-я история из вселенной «Людей Икс», которая после покупки студией «Дисней» кинокомпании «20 век Фокс» превратилась во вселенную Marvel. В ролях мутантов — сплошь новые, но уже знакомые нам по сериалам и малобюджетным фильмам лица: Мэйси Уильямс из «Игры престолов», Чарли Хитон из «Очень странных дел» и Аня Тейлор-Джой из триллера «Стекло». Релиз картины передвигали несколько раз, а для отдельных эпизодов организовывали досъемки. Остается надеяться, что выход «Мутантов» этой весной — все же дело решенное.

Когда: со 2 апреля

14

«10 свиданий», реж. Галт Нидерхоффер

Кадр из фильма «10 свиданий»Актриса Кристина Риччи в последние годы довольно мало появляется на экранах. Исправить это положение можно будет в этом апреле на просмотре новой романтической комедии с участием Риччи. Любовный интерес ее героини Эбигейл, скромного парня по имени Бенджамин, играет актер Хамиш Линклейтер. Вместе эти двое будут постепенно сближаться, параллельно расписывая будущее своих отношений во всех подробностях: начиная c общих газет по утрам и двух зубных щеток в ванной и оканчивая двумя полосками на тесте на беременность. Что сбудется из этих предположений, а что нет — покажет финал.

Когда: со 2 апреля

15

«Фея», реж. Анна Меликян

Анна Меликян и Екатерина Агеева на съемках фильма «Фея»Автор кино «Про любовь» решила завершить трилогию о взаимоотношениях необычных героинь с миром. Первой ласточкой в этой галерее неожиданных женских образов была Мария Шалаева, сыгравшая главную роль в «Русалке», своеобразной адаптации сказки Андерсена под российскую действительность. Второй — Тинатин Далакишвили из фильма «Звезда», девочка, мечтавшая перекроить себя и весь мир вокруг для исполнения заветного желания. Третьей героиней новой истории Меликян станет молодая актриса Екатерина Агеева, она же Фея. С ней по сюжету новой картины сталкивается создатель игр в виртуальной реальности (его играет Константин Хабенский), и его привычная картина мира трещит по швам. В картине также снялись и герои предыдущих фильмов режиссера: все те же Шалаева и Далакишвили, а также Ингеборга Дапкунайте, Алиса Хазанова и Юрий Борисов.

Когда: Дата проката уточняется

16

«Спутник», реж. Егор Абраменко

Петр Федоров и Оксана Акиньшина в фильме «Спутник»

В 2017 году режиссер Егор Абраменко показывал на «Кинотавре» свою научно-фантастическую короткометражку — про советского космонавта (Артур Смольянинов), который возвращается из далекого космоса на родину и начинает ощущать странное. Например — что вернулся обратно он совсем не один, а в компании гостя с далеких планет. В 2020-м году на экраны выйдет своеобразная расширенная версия этой истории: полнометражный фильм Абраменко с Петром Федоровым, Оксаной Акиньшиной и Федором Бондарчуком в главных ролях. Появится в картине и инопланетный разум — жутковатый и, судя по трейлеру картины, агрессивно настроенный. В общем российскому (или же «советскому») «Чужому» — быть.

Когда: с 16 апреля

17

«Стрельцов», реж. Илья Учитель

Александр Петров в фильме «Стрельцов»

Из всех видов спорта важнейшим для российского кино по-прежнему является футбол. Во всяком случае именно про него снимают больше всего фильмов. На этот раз в центре внимания оказался известный советский футболист Эдуард Стрельцов, в биографии которого — и профессиональные успехи, и личные трагедии в виде тюремного срока, и история любви. Партию любовного интереса героя, к слову, отыгрывает настоящая возлюбленная исполнителя главной роли, актриса Стася Милославская. А сам этот исполнитель — конечно же, Александр Петров. В режиссерском кресле, к слову, тоже узнаваемая фамилия — для сына режиссера Алексея Учителя Ильи фильм про Стрельцова стал вторым опытом в полном метре.

Когда: с 16 апреля

18

«Эмма», реж. Отем де Уайлд

Аня Тейлор-Джой в фильме «Эмма»К произведениям, пожалуй, самой известной британской писательницы что на ее родине, что за ее пределами обращаются много и часто. Кажется, не проходит и года, чтобы на экране не появилась очередная экранизация «Гордости и предубеждения» или «Разума и чувств». На этот раз пришла очередь «Эммы» — истории предприимчивой и обеспеченной молодой особы Эммы Вудхаус, которая стремится причинить добро всем окружающим, иногда даже вопреки воле последних. В свое время в этой роли свахи уже успели сняться Гвинет Пэлтроу и Кейт Бекинсейл — теперь же роль Эммы исполняет молодая британская актриса Аня Тейлор-Джой. Ее наставника, ближайшего друга и просто благородного джентльмена мистера Найтли, играет будущий «Дэвид Боуи», актер Джонни Флинн. На втором плане — весь цвет британской фильмографии: Билл Найи, Миа Гот, Каллум Тернер и Джош О Коннор (принц Чарльз из сериала «Корона»).

Когда: с 9 апреля

19

«Папина дочка», реж. Мишель Хазанавичус

Омар Си в фильме «Папина дочка»

Автор оскароносного черно-белого фильма «Артист», режиссер Мишель Хазанавичус, талантливо и увлекательно снимает кино не только про начало XX века и эпоху немого кино. А, например, про современность — правда, не без элементов фантастики. В главных героях — предприимчивый отец Джиби (Омар Си), который каждый вечер читает дочке Софи сказки, сам же выступая в них ключевым персонажем и по совместительству Прекрасным принцем. Расстановка сил меняется, когда девочка взрослеет и начинает заглядываться на одноклассника. Новый удел отца — волшебный мир Забытья и прохлада в отношениях с Софи. Но уверены, конец у этой сказки будет совсем не грустным.

Когда: с 23 апреля

20

«Мисс Плохое поведение», реж. Филиппа Лоуторп

Гугу Эмбата-Ро в фильме «Мисс Плохое поведение»Англия, 70-е годы, когда юбки становятся все короче, нравы — все распущенней, а связи — все беспорядочней. Казалось бы, кого при таком раскладе могут смущать вполне себе безобидные конкурсы красоты с топ-моделями в ярких купальниках? Как показывает практика — движение британских феминисток, которые считают (и не без основания), что из-за таких дефиле по подиуму в красивых девушках все видят лишь оболочку. На стороне борющихся за равные права — Кира Найтли, среди ее противниц — Сьюки Уотерхаус и звезда сериала «Утреннее шоу» Гугу Эмбата-Ро. Кто победит и получит звание самой красивой девушки всея Британии — узнаем в апреле.

Когда: с 23 апреля

21

«Неизбранные дороги», реж. Салли Поттер

Хавьер Бардем и Эль Фаннинг в фильме «Неизбранные дороги»

Негласная сфера влияния Хавьера Бардема на экране — роли мужчин непонятых, сломленных и находящихся на границе жизни и смерти. Новая картина с участием актера — снятая, между прочим создавшим картину «Орландо» режиссером Салли Поттер — также не выбивается из этого трагического ряда. Бардем играет протагониста по имени Лео, окончательно потерявшегося между прошлым и будущим. И существует он не в одной точке, а словно бы в нескольких мирах сразу, исполняя то роль прожигателя жизни, то музыканта, живущего на Манхэттене, а то и обитателя жаркого греческого острова. Последний оплот стабильности среди множества этих дорог и главный «маячок» в картине Поттер — дочь главного героя в исполнении актрисы Эль Фаннинг.

Когда: с 23 апреля

22

«Опасный элемент», реж. Маржан Сатрапи

Розамунд Пайк в фильме «Опасный элемент»В 2018 году в картине «Частная война» Розамунд Пайк изображала бесстрашного военного репортера Мэри Колвин. В 2020-м актриса появится на экране в роли не менее храброй известной персоны — самой Марии-Склодовской Кюри. Режиссер картины и каннский лауреат Маржан Сатрапи обещает посвятить хронометраж не только исследованию радиоактивности, но и отношениям Мари с мужем Пьером — ее партнером, соратником и любовью всей жизни.

Когда: с 23 апреля

23

«Черная Вдова», реж. Кейт Шортланд

Скарлетт Йоханссон в фильме «Черная Вдова»

Судя по картине «Мстители: Финал» Наташа Романофф канула в небытие и в будущем развитии событий франшизы уже вряд ли появится. Что совсем не мешает ей обосноваться в прошлом, а зрителю — получше узнать историю становления русской шпионки и находчивого двойного (а может, и тройного) агента. Тяжелая подготовка в специальной школе для одаренных девушек, первая дружба и первое предательство — все эти этапы взросления на экране будет изображать бессменная исполнительница роли Черной Вдовы Скарлетт Йоханссон в первом сольном фильме об этой героине. Вместе с ней обтягивающие супергеройские костюмы также наденут Рейчел Уайз и Флоренс Пью. Ждем традиционных для проектов Marvel сцен на титрах и неожиданных камео.

Когда: с 30 апреля

24

«Таинственный сад», реж. Марк Манден

Колин Ферт в фильме «Таинственный сад»

Сказка Фрэнсис Элизы Бернетт — еще одна книга, к которой кинематографисты имеют свойство возвращаться снова и снова. Путешествие капризной девочки Мэри в загадочный красивый сад экранизировали и в 2000, и в 1993 году. А в одно время на экраны выходила даже 39-серийная аниме-версия этой истории авторства Тамэо Коханавы. Нынешняя адаптация Марка Мандена, кажется, особых преобразований в классический сюжет не внесет. Мэри, как и в предыдущих версиях, переедет после смерти родителей к дядюшке в Йоркшир, будет ругаться с домоправительницей (Джули Уолтерс) и учиться прислушиваться к другим — как существам, так и людям. Зато в роли дядюшки в этой картине появится символ британского кино — актер Колин Ферт и несомненный приятный бонус при просмотре любого фильма.

Когда: с 30 апреля

25

«Любовь на троих», реж. Дрейк Доримус

Шейлин Вудли и Себастьян Стэн в фильме «Любовь на троих»

Что может расцветить вечный как сам мир сюжет о любовном треугольнике и выборе между плохим, но притягательным парнем и хорошим, но спокойным и несколько скучным? Например, актерский состав. Принять сложное решение здесь предстоит актрисе Шейлин Вудли, а крутить роман она будет с Джейми Дорнаном и Себастьяном Стэном, которые к тому же играют лучших друзей. Определиться между этими двумя — задача действительно не из легких. Особенно когда такие муки выбора показывает мастер любовных драм и автор фильмов «Как сумасшедший» и «С любовью, Антоша» режиссер Дрейк Доримус

Когда: с 30 апреля

26

«Антебеллум», реж. Джерард Буш, Крисфер Ренц

Жанель Монэ в фильме «Антебеллум»

Проект сколько прекрасный — судя по трейлеру — столь же и загадочный. Певица и актриса Жанель Монэ играет популярную писательницу Веронику Хенли, которая оказывается то ли в ловушке обстоятельств, то ли в плену кошмаров, а то ли во мгле, сотканной из ее и чужих воспоминаний. Ясно в этом призрачном мире одно — за данный хоррор отвечают продюсеры таких картин режиссера Джордана Пила как «Прочь» и «Мы». Последнее — явный знак качества.

Когда: с 30 апреля

27

«История Дэвида Копперфилда», реж. Армандо Ианнуччи

Анайрин Барнард и Дев Патель в фильме «История Дэвида Копперфилда»

На дворе XXI век, и никого уже не удивляет тот факт, что главного героя в адаптации знаменитой и во многом автобиографической книги Чарльза Диккенса играет британец индийского происхождения Дев Патель. К тому же «рулит» этой экранизацией британский мастер сатиры и автор фильма «Смерть Сталина» Армандо Ианнуччи. Сюжетный костяк Диккенсовской истории — про мальчика-сироту, который вопреки всем горестям пробивается к безбедной жизни — режиссер оставил нетронутым. Но драму подправил до комедии, добавил репликам остроты, а самой картине — флэшбэков и черно-белой хроники. По-своему разукрасят эту Диккенсиаду и такие актеры как Тильда Суинтон, Хью Лори и Питер Капальди. Кажется, эта классика обещает быть совсем не скучной и очень даже веселой.

Когда: с 7 мая

28

«Женщина в окне», реж. Джо Райт

Эми Адамс в фильме «Женщина в окне»Детективы о дамах-аутсайдерах, которые где-то что-то там увидели, нынче в моде, и на смену «Женщине в поезде» пришла другая — та, что «в окне». Именно из окна своего дома страдающая агорафобией (боязнь открытых пространств) Анна и увидит в квартире соседей то, чего ей замечать не следовало. И начнется расследование. Снял этот детективный триллер режиссер Джо Райт, а главную роль в нем играет уже практически специализирующаяся на роли опасных и тревожных женщин Эми Адамс. Гэри Олдман и Джулианна Мур — в качестве подмоги актрисе.

Когда: с 14 мая

29

«Молочные зубы», реж. Шеннон Мерфи

Элайза Сканлен в фильме «Молочные зубы»Смертельная болезнь, расцвечивающая утекающую сквозь пальцы жизнь новым красками — довольно расхожий сюжет для кинематографа. А еще отличный трамплин для молодых актрис, которые в таких трагических амплуа раскрываются для зрителя во всей полноте. По этому пути в свое время проходили Миа Васиковска («Не сдавайся») и Шейлин Вудли («Виноваты звезды»), а теперь настал черед и новой голливудской инженю Элайзы Сканлен. Отдельно примечательно, что всего полгода назад актриса уже умирала на экране в экранизации «Маленьких женщин». Впрочем, в «Молочных зубах» у ее героини совсем другая история: юная Милла страдает не столько от страшного диагноза, сколько от родительской гиперопеки, влюблена в местного драгдилера Моисея и больше всего на свете мечтает о свободе. Необычный взгляд на вопросы жизни и смерти — дело рук режиссера Шеннон Мерфи, ранее снимавшей эпизоды в сериале «Убивая Еву», а ныне дебютировавшей в полном метре.

Когда: с 14 мая

30

«Бывшая с того света», реж. Эдвард Холл

Лесли Манн, Дэн Стивенс и Айла Фишер в фильме «Бывшая с того света»

Пьесу известного британского драматурга Ноэля Кауэрда то и дело ставят на подмостках многочисленных театров Лондона. Теперь же при помощи режиссера Эдварда Холла известный сюжет перенесут и на экран. Расклад в этой комедии положений — проще не придумаешь: страдающий от творческого кризиса писатель (Дэн Стивенс) приходит от безнадеги на спиритический сеанс и случайно вызывает там дух своей почившей бывшей супруги. Эфемерности вопреки, она ведет себя вполне активно и мигом вступает в конфликт с супругой нынешней. Кажется, теперь писателю будет не до книг и не до кризиса…

Когда: с 14 мая

31

«Хэппи-энд», реж. Евгений Шелякин

Владимир Мишуков в фильме «Хэппи-Энд»

Мужчина без имени и определенного рода деятельности приходит в себя на пляже в Таиланде. Поворчав на причуды судьбы и посетовав на то, что не может вспомнить ничего из своей предыдущей жизни, он начинает обживаться на месте. И даже добивается определенных успехов. Только вот прошлое — неизведанное и вместе с тем неотвратимое, идет за ним по пятам, заставляя задваться одним и тем же вопросом: зачем он здесь?

Режиссер Евгений Шелякин уже разбирался с кризисом среднего возраста в картине «Вечная жизнь Александра Христофорова», где вопросами о смысле жизни задавался актер Алексей Гуськов. Правда тот существовал на экране в декорациях российского курортного городка. Посмотрим, к какому просветлению приведут нового персонажа Шелякина пейзажи Таиланда.

Когда: с 14 мая

32

«Форсаж 9», реж. Джастин Лин

Мишель Родригес в фильме «Форсаж 9″Даже не верится, но эпопея о гонках, машинах и таких «скрепах» современности, как семья и дружба, вновь возвращается на экраны. В новой части гоночной франшизы вы не досчитаетесь Дуэйна Джонсона, зато к своим ролям вернутся Вин Дизель, Мишель Родригес, Лудакрис, Джордана Брюстер, Тайрез Гибсон и другие постоянные участники «форсажного» состава. Появятся в кадре и зачастившие в эти декорации в последнее время Шарлиз Терон и Хелен Миррен. Главного же злодея сыграет бывший рестлер Джон Сина. Сюжет? Так ли уж он важен, когда создатели обещают, еще большую безбашенность, скорость и масштаб. И точно не прощаются: 9-й «Форсаж» — как минимум предпоследний в этой серии картин про машины.

Когда: с 21 мая

33

«Артемиус Фаул», реж. Кеннет Брана

Джуди Денч в фильме «Артемиус Фаул»

Не проходит и года, чтобы на экраны не вышла новая серия приключений в жанре фэнтези, основанная на популярном книжном бестселлере. В 2019 году эта честь выпала «Артемиусу Фаулу» — истории маленького наследника древнего рода криминальных гениев, который отправляется в путешествие в подземное царство, населенное гномами, эльфами и много кем еще. В основе всего этого — восемь книг писателя Йона Колфера, у режиссерского руля — британский джентльмен Кеннет Брана, а в актерском составе — сама дама Джуди Денч.

Когда: с 28 мая

34

«Девушка, подающая надежды», реж. Эмеральд Феннел

Кэри Маллиган в фильме «Девушка, подающая надежды»

Умная, красивая и притягательная Кэсси любит веселиться в барах и напиваться там до состояния беспамятства. А также — знакомиться с молодыми людьми, которые не прочь воспользоваться ее беспомощностью. Правда, эти мужчины еще не знают, что опьянение их подопечной не более чем иллюзия. И что дома их ждет не секс без обязательств и согласия, а жестокая расплата.

Автор этой идеи, актриса и сценаристка Эмеральд Феннел, играла Камиллу Паркер-Боулз в сериале «Корона», писала сценарии для другого популярного проекта «Убивая Еву», как режиссер же решила дебютировать в жанре феминисткого хоррора. Преступление и насилие в ее картине рано или поздно получают свое наказние, и вершит это правосудие подающая надежды девушка с сардонической усмешкой Кэри Маллиган. Картину уже показали на кинофестивале «Сандэнс», и там что Маллиган, что Феннел заслужили овации публики. Ждем кино и в российском прокате.

Когда: с 28 мая

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Мастерская Фоменко в Центре документального кино

Кадр из спектакля «Двенадцатая ночь»Не успеваете доехать до одного из самых известных театров столицы и посмотреть известные постановки, которые могут вскоре исчезнуть из репертуара? Центр документального кино придумал решение этой проблемы. Начиная с марта в этом кинотеатре на «Парке культуры» можно будет посмотреть трансляции нескольких знаковых спектаклей Мастерской Фоменко. Начало этому ряду трансляций дал состоявшийся 3 марта показ «Двеннадцатой ночи», особой версии пьесы Шекспира, которую в последний раз играли в театре в 2010 году ученики самого Петра Наумовича: Кирилл Пирогов, Мадлен Джабраилова, Ксения и Полина Кутеповы. Дальше — только больше: запланирован показ спектаклей «Приключение», «Владимир III степени», «Таня-Таня» и «Волки и овцы».

Когда: Даты проведения показов уточняются