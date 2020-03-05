Мнение: Чудес не бывает

05.03.2020, 20:54, Разное

Рано или поздно, но "китайская" эпидемия закончится. Уже есть предположение, что осенью нас может ожидать вторая волна этой эпидемии, но оно (предположение) сейчас выглядит крайне гипотетическим, так как пока заболевание все еще растет, а потому какую-то модель строить весьма затруднительно.

Главный вопрос, безусловно, о последствиях этой эпидемии, и даже не медицинских, а экономических.

Тяжесть этой эпидемии выражается в том, что она продемонстрировала критические проблемы китайской экономики, которые начались до вспышки болезни, и которые коронавирус просто вытащил наружу.

Ключевая проблема — это стратегический курс развития, идеологически обоснованный еще Дэн Сяопином и окончательно воплощенный во времена правления Ху Дзиньтао. Именно в его десятилетку с 2003 по 2012 годы китайская экономика накачивалась деньгами с расчетом на то, что экспортная модель позволит сбросить накопленные проблемы на внешние рынки вместе с экспансией китайских товаров. До 2008 года модель работала как часы, но в 2008 году эти часы сломались. Вместо переосмысления стратегии и ее пересмотра было принято решение о закачке в экономику еще больших денег. Если экспортные рынки стагнируют, значит, будем ускоренно развивать внутренний. Тем же способом — закачивая в него новые, еще большие деньги.

Но у этой стратегии есть весьма очевидная проблема: замкнутость системы. Если в экспортном варианте еще можно было рассчитывать на сброс энтропийных явлений за пределы китайской экономики (хотя 2008 год показал, что внешние рынки — это внешний по отношению к китайскому руководству, а значит, неподконтрольный ему фактор), то накачка деньгами внутреннего рынка должна была привести и привела к катастрофическим последствиям — долговому "навесу". Сегодня он составляет почти 300% китайского ВВП, а это совершенно невообразимые суммы. Только у двух стран в мире есть подобный по порядку величины долг — это США и Япония. США имеют возможность сбрасывать накапливаемую инфляцию за пределы Америки (доллар был и остается мировой валютой), Япония расплачивается за свой долг рецессией, из которой страна не может выйти более 20 лет. А в восьмидесятые и особенно девяностые годы именно Япония демонстрировала мощнейший подъем своей экономики. Весь Голливуд был завален фильмами, где японские корпорации подминали под себя Америку. Но случился кризис конца девяностых — и Япония сдулась.

Китай теперь ждет тот же сценарий. Чудес не бывает. Диагноз известен, кризис в самом разгаре. Из него можно попытаться выйти либо через лозунг "еще больше денег", либо признать крах стратегии и начать медленно (ну, или как получится) возвращать баланс к точке равновесия. Что при таком объеме долга сделать будет предельно сложно.

Сгоряча Китай пошел поначалу по первому пути. Забросив в экономику в первый же месяц эпидемии более 170 млрд долларов ликвидности и снизив процентную ставку. А затем — еще немножко. Однако это лечение симптомов, а не самой болезни, причем лечение крайне опасное. Если китайцы продолжат в таком же темпе, то год-два они продержатся, после чего нужно будет вливать еще большие суммы, либо возвращаться к исходному вопросу о характере болезни и внятном методе ее лечения.

В любом случае китайское чудо закончилось. Теперь Китаю придется платить за свой бурный рост. И хорошо, если он сумеет повторить сценарий Японии. Есть и гораздо более тяжелые для него, как страны. Технически можно будет спасти развитое побережье, сбросив в глубинку (а там живет полмиллиарда человек, так что куда и кому сбрасывать, есть — не пустыня, чай) все созданные за полтора десятка лет катастрофические проблемы. Города придется огораживать, создавать между ними и остальной территорией санитарные кордоны (санитарные в медицинском, социальном и военном отношении), разбив Китай на две разные зоны. Причем чем больше проблем придется сбрасывать в глубинку, тем меньше городов на побережье удастся спасти. Киберпанк "Бегущего по лезвию" станет реальностью. Но в китайском исполнении.