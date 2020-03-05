Мнение: Сегодня Иван, завтра — ты

05.03.2020, 20:42, Разное

А на обидчиков наших славных силовиков тоже найдется управа. Речь о тех, кого не удалось посадить или хотя бы в СИЗО повоспитывать.

На одного – Ивана Голунова (https://tass.ru/proisshestviya/7907643) – уже нашлась. СК велел направить его на психиатрическую экспертизу. И в самом деле, нормален ли он? Его отпустили подобру-поздорову, а он требует наказать своих преследователей и довести дело о подброшенных наркотиках до конца.

Ах, ты еще жалуешься? Тогда получай!

Кто следующий за направлением в психушку? Активистка Сосновская (https://t.me/SerpomPo/5183)? Дизайнер Коновалов (https://t.me/SerpomPo/4272)?

Или после журналиста Голунова все обиженные уже наконец уймутся? Ведь, как известно, органы у нас не ошибаются. И абы кого не сажают, в живот не бьют, ног не ломают и наркотиков не подбрасывают.

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Источник: СерпомПо



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