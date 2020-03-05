Мнение: Как выглядят больницы в России, 220 тысяч за тест на грипп и вирусное торможение роста

05.03.2020, 20:40, Разное

1. Журналист попал с подозрением на коронавирус в ту самую знаменитую Боткинскую больницу, фотографии которой так любят размещать наши креативные блогеры. Я несколько удивлён его видеорепортажем из бокса для заражённых. Там почему-то нет ни облупившейся штукатурки, ни ржавых выгребных вёдер, ни прочих ужасов стремительно деградирующей под путинским игом России:

https://topspb.tv/news/2020/03/4/vse-kak-po-rajderu-peterburgskij-zhurnalist-rasskazal-v-kakih-usloviyah-nahodyatsya-pacienty-s-podozreniem-na-koronavirus/

А разгадка проста. Страшные фотографии делали в старых зданиях Боткинской больницы. Больница, однако, уже переехала в новое место, где всё организовано по последнему слову медицинской науки.

2. Для сравнения, вот что происходит тем временем в США. Молодой человек вернулся из рабочей поездки в Китай и обнаружил у себя симптомы гриппа. Вместо того, чтобы просто пойти в аптеку и купить там какой-нибудь антигриппин, парень поступил честно и ответственно – отправился в больницу, где его поместили в закрытую комнату.

Там он обнаружил, что тест на короновирус обойдётся для него слишком дорого, и поэтому попросил пройти обычную проверку на грипп:

https://www.miamiherald.com/news/health-care/article240476806.html

И вот, оказалось, что америриканец действительно болен гриппом, а не общественно опасным коронавирусом. Тем не менее, госпиталь выписал ему чек на 220 тысяч рублей.

Глядя на эту ситуацию, возникает подозрение, что реальное число заражённых коронавирусом в США на порядок или два больше. Просто люди не сообщают о своих симптомах властям, так как они слишком бедны, чтобы позволить себе болеть.

3. По оценкам ОЭСР, из-за эпидемии коронавируса темпы роста мировой экономики в этом году будут худшими со времён кризиса 2009 года – от минимума в 1,5% до максимума в 2,4%:

https://lenta.ru/news/2020/03/02/ecocorona/

Для сравнения, в прошлом 2019 году глобальный рост составил 2,9%, что также является минимум за десятилетие:

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/03/02/824275-globalnoi-retsessii

Таким образом, хотя коронавирусом пока официально заразились менее 100 тысяч человек, мировая экономика оказалась глубоко поражена инфекцией. Если ситуация выйдет из под контроля, то мир может не просто сократить темпы роста, но и войти в состояние депрессии, когда размер глобального ВВП начнёт падать.