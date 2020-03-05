Блогер Екатерина Диденко планирует рассказать детям о смерти отца с помощью мультфильма

05.03.2020, 20:37, Разное

Екатерина Диденко планирует рассказать своим детям о смерти отца с помощью мультфильма «Холодное сердце». Инстаблогер пояснила об этом, отвечая на вопросы подписчиков в комментариях под одним из постов.
28 февраля во время празднования 29-го дня рождения Екатерины Диденко случилась трагедия: погиб её супруг Валентин и ещё двое гостей вечеринки. На многочисленные вопросы своих подписчиков о том, пояснила ли блогер о смерти отца своим детям, она ответила, что на данный момент не знает, как это сделать. Тем не менее, Диденко планирует сначала обратиться за помощью к психологу для того, чтобы уменьшить негативные последствия для детской психики. Кроме того, провизор собирается рассказать малышам о потери близкого человека с помощью любимого мультфильма своей дочери, который называется «Холодное сердце».

Напомним, Екатерина Диденко отмечала свой день рождения вместе с супругом и друзьями в одном из банных комплексов Москвы. Несмотря на то, что блогер имеет образование фармацевта, трагедия произошла именно из-за незнания химии. Её супруг хотел сделать сюрприз, заказав огромное количество сухого льда и высыпав его в бассейн. Именно это стало причиной смерти Валентина Диденко и ещё двух гостей, которые решили окунуться в бассейн и попросту задохнулись от огромного количества углекислого газа над поверхностью воды.



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