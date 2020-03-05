Новая игровая консоль Xbox Series X будет слабее и дешевле, чем Xbox One X

05.03.2020, 20:37, Разное

Компания Microsoft представила перечень технических характеристик игровой приставки Xbox Series X. По слухам, новое устройство будет слабее и дешевле Xbox One X.
Открытая новинка получит графический процессор с производительностью 12 TFLOPS. При разработке чипа были задействованы технологии Variable Rate Shading, DirectX Raytracing, Quick Resume, Dynamic Latency Input. Стоимость новинки составит с большой долей вероятности 500 долларов. Однако необходимо учитывать, что инсайдеры в свое время говорили о подготовке двух консолей.

Вторая пока скрывается под кодом Lockhart, а кто-то называет её Xbox Series S. Речь идет о приставке со значительно меньшей производительностью, составляющей порядка одной трети от параметров уже обнародованной Xbox One X. Соответственно и цена её будет на 200 долларов меньше. Сообщается, что ознакомление с более дешевой моделью компания планирует организовать в ближайшее время.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.01 / Маргарита Симоньян после послания Путина Федеральному собранию задумалась о рождении четвертого ребенка

17.01 / О разделении власти при капитализме

19.01 / «Озорная красавица»: На фоне слухов об измене Максим Фадеев показал редкий снимок жены

04.03 / Личное: Психопатия мнимой жертвы

27.12 / Мнение: В гостях у Сидоровых, или как конкретно они тратят 140 тысяч рублей

11.01 / В Польше ученые обнаружили оружие балтийских племен

07.02 / Личное: Она разрешила

01.02 / В Екатеринбурге отменили уже отбытый административный арест члену ОНК

03.03 / Мнение: Почему выскочки учат неправильно соблюдать ПДД?

04.01 / Мнение: Нивелирование 75-летия Победы – ближайшая цель адептов «прекрасной России будущего»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика