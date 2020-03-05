Новая игровая консоль Xbox Series X будет слабее и дешевле, чем Xbox One X

05.03.2020, 20:37, Разное

Компания Microsoft представила перечень технических характеристик игровой приставки Xbox Series X. По слухам, новое устройство будет слабее и дешевле Xbox One X.

Открытая новинка получит графический процессор с производительностью 12 TFLOPS. При разработке чипа были задействованы технологии Variable Rate Shading, DirectX Raytracing, Quick Resume, Dynamic Latency Input. Стоимость новинки составит с большой долей вероятности 500 долларов. Однако необходимо учитывать, что инсайдеры в свое время говорили о подготовке двух консолей.

Вторая пока скрывается под кодом Lockhart, а кто-то называет её Xbox Series S. Речь идет о приставке со значительно меньшей производительностью, составляющей порядка одной трети от параметров уже обнародованной Xbox One X. Соответственно и цена её будет на 200 долларов меньше. Сообщается, что ознакомление с более дешевой моделью компания планирует организовать в ближайшее время.