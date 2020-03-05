«Ювентус» и «Интер» сыграют 8 марта без зрителей

05.03.2020, 20:31, Новости дня

Центральный матч 26 тура чемпионата Италии по футболу между туринским "Ювентусом" и миланским "Интером" будет сыгран восьмого марта. Он состоится на стадионе "Альянц" и пройдет при пустых трибунах. Из-за коронавируса спорт в Италии закрыт для зрителей минимум до третьего апреля.

Изначально сообщалось о том, что матчи 26 тура будут сыграны 13 мая, но теперь стало известно, что также в этот день состоятся и другие четыре перенесенных матча 26 раунда. В воскресенье будут сыграны поединки "Сампдория" – "Верона", "Милан" – "Дженоа", "Удинезе" – "Фиорентина" и "Парма" – СПАЛ, сообщает Football Italia. А девятого марта в футбол сыграют также "Сассуоло" и "Брешиа".

Теперь из-за этого будут сдвинуты матчи 27 тура, проведение которых было намечено как раз на седьмое, восьмое и девятое марта.



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