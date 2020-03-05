Четыре женщины разгромили кафе за запрет пить пиво в Барабинске

05.03.2020, 20:22, Разное

Четыре женщины устроили погром в одном из кафе российского Барабинска. Причиной их агрессивного поведения стало требование сотрудников прекратить распитие пива, сообщает ТВ Центр.

Когда продавец сделал компании несколько замечаний, они перевернули стол и раскидали по полу продукты. На место происшествия вызвали полицию. Правоохранители забрали нарушительниц покоя в отделение и составили в отношении них протоколы. Однако после этого женщины вернулись в кафе, разбили витрину и начали бросать продукты в продавца. Теперь им грозит уголовное дело об умышленном уничтожении имущества, которое предусматривает до двух лет лишения свободы в качестве наказания.



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