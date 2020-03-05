Известно, как мозг воспринимает музыку и речь

05.03.2020, 20:18, Новости дня

Специалисты в области нейрофизиологии из Канады провели исследование, направленное на изучение особенностей восприятия музыки и речи человеческим мозгом. Оказалось, музыка и речь воспринимаются разными полушариями.

Не секрет, что музыка особым образом влияет на работу нервной системы человека, отличаясь от его речи и других звуковых сигналов. Ранее шведские психологи выяснили, что совместное пение способно синхронизировать пульс участников хора. Не так давно нейрофизиологи обратили внимание на известный факт, согласно которому речь и музыка распознаются совершенно разными полушариями мозга. Так было проведено исследование, направленное на выяснение причин таких отличий.

Оказывается, акустическая кора правого и левого полушария настроена на распознавание разных аспектов пространственно-временной модуляции звуков.



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